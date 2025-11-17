Redrado calificó de "desbalanceado y prometedor" el acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

El economista Martín Redrado analizó el acuerdo de comercio e inversión recíproca firmado entre Argentina y Estados Unidos, y lo describió como "desbalanceado en lo comercial y prometedor en materia de inversiones".
El ex titular del Banco Central explicó que el acuerdo exige a Argentina ceder en 12 de los 16 puntos que lo componen. Estas concesiones incluyen la reducción de aranceles a productos importados como químicos, farmacéuticos y automotrices, que compiten con la producción nacional. La principal concesión obtenida por Argentina es la ampliación de la cuota de exportación de carne a 80.000 toneladas, aunque Redrado advirtió que esta ventaja podría diluirse.
“A mi entender, es un acuerdo desbalanceado en lo comercial y prometedor en materia de inversiones”, dijo el economista y ahondó: “Es desbalanceado en lo comercial porque, de los 16 puntos de los que consta este tratado, en 12 la Argentina tiene que ceder algo: baja aranceles de productos importados que se hacen en el país como productos químicos, farmacéuticos y automotrices. La única concesión que tiene importante es en materia de carnes, donde se puede ampliar la cuota a 80.000 toneladas. Está en discusión”, aseguró.
El endurecimiento de los aranceles estadounidenses
Señaló que las medidas recientes de Donald Trump para bajar los aranceles a productos agrícolas, que buscan reducir los precios internos en EE.UU., extenderían esta concesión a todos los países exportadores de carne. También alertó sobre la posibilidad de un endurecimiento de los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, que actualmente se sitúan en el 55%.
A pesar de estos reparos, el economista destacó el potencial del acuerdo para atraer inversiones a Argentina, especialmente en el sector de minerales críticos utilizados en la industria tecnológica para la fabricación de baterías, satélites y pantallas de celulares. Resaltó la importancia de que estas inversiones generen valor agregado en el país.
Además, Redrado mencionó la relevancia de la implementación del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, al indicar que sus fuentes sugieren que EE.UU. no tendrá mayor injerencia en el mercado cambiario argentino. Espera que la recompra de títulos de deuda, financiada en parte con este acuerdo, contribuya a bajar las tasas de interés y normalizar el acceso de Argentina a los mercados voluntarios de capital.
En relación a la política cambiaria, Redrado abogó por una política de acumulación de reservas "clara y transparente" si se opta por implementar bandas cambiarias, un esquema que considera transitorio y poco común.