El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo comercial ante las críticas opositoras

Alec Oxenford resaltó que el acuerdo reconoce la agenda de reformas de Argentina y es positivo para los inversores.

El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, respondió a las críticas de la oposición al acuerdo comercial bilateral, al calificar de incomprensible que se lo considere una "mala noticia". El diplomático destacó que el acuerdo beneficiará especialmente a las provincias productoras de carne y cuestionó duramente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En respuesta a las críticas del gobierno bonaerense, Oxenford lamentó la postura, al señalar la situación económica de la provincia. Remarcó que el acuerdo mejorará el acceso de la carne argentina al mercado estadounidense e impactará positivamente en la provincia de Buenos Aires.

Además calificó de "absurdo" el rechazo de Kicillof. "Las únicas provincias que podrían decir con certeza absoluta que esto es positivo son las productoras de carne, porque se menciona específicamente esto", afirmó.

Oxenford resaltó que el acuerdo reconoce la agenda de reformas de Argentina y es positivo para los inversores. Cuestionó cómo la apertura a la producción argentina al mercado estadounidense y el ajuste de aranceles recíprocos podrían ser perjudiciales.

El embajador sugirió que algunos opositores mezclan sus deseos con la realidad, para buscar el fracaso de Argentina debido a su desacuerdo con la administración actual. "No entiendo muchas maneras de ver esto (el acuerdo comercial) como una mala noticia", concluyó.

