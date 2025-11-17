El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo comercial ante las críticas opositoras

El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, respondió a las críticas de la oposición al acuerdo comercial bilateral, al calificar de incomprensible que se lo considere una "mala noticia". El diplomático destacó que el acuerdo beneficiará especialmente a las provincias productoras de carne y cuestionó duramente al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.