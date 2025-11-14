La reacción del mercado tras el acuerdo con EEUU: las acciones de San Miguel pegaron un salto del 27%

Para la citrícola San Miguel, el de ayer fue un día dulce desde el punto de vista bursátil. Las acciones del grupo treparon un 27% impulsado por el acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la Argentina. El papel de SAMI (tal es su denominación en el mercado) cerraron la semana en $ 870 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con una suba de $ 186 respecto del cierre del jueves.
El entendimiento bilateral incluye reducción de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, apertura agrícola y alineamiento regulatorio entre ambos países. Tanto analistas como sectores vinculados al comercio exterior esperan conocer la letra chica del acuerdo para evaluar su impacto concreto en la actividad económica y en los flujos comerciales.
En la compañía se recibió con cautela este comportamiento de sus papeles en el mercado. “Si bien no hay fundamentals para explicar este salto, calculamos que fue producto del impacto del acuerdo comercial con EEUU, ya que San Miguel le vende jugo de limón, aceite y cáscara a ese país”, indicó a LA GACETA una fuente de la empresa. Los ejecutivos citrícolas aguardan conocer la letra chica del entendimiento comercial y de inversiones. “Todo esto favorece a la agroindustria, particularmente, a aquellos grupos que tenemos clientes en el norte del continente”, acotó el directivo consultado que sugirió esperar hasta el lunes o martes para establecer más facetas del convenio bilateral.
San Miguel es la empresa frutícola, productora, industrializadora y exportadora de limones, constituida en 1954. Establecida en Tucumán, es la compañía más importante del rubro en la Argentina, dice la descripción bursátil del grupo. El grupo se encuentra totalmente integrado, abarcando desde el cultivo hasta la comercialización de limones frescos. Además, en sus cuatro plantas de procesamiento, propias o en joint venture con partners locales, produce jugos concentrados y clarificados de limón, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón. Cuenta con plantaciones y estructura propia en Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Perú.
El acuerdo comercial con Estados Unidos es bienvenido por los operadores, ya que marca un nuevo avance en la integración mundial, mientras se esperan conocer los detalles en busca de poder evaluar los efectos en la micro, tanto a nivel sectorial como de empresas más beneficiadas por la expansión del comercio, puntualiza el economista Gustavo Ber.
“Creo que las expectativas están dadas para aquellos posibles beneficiarios a partir del acuerdo bilateral, aunque hasta ahora no se conocen los detalles”, expresó el analista a nuestro diario.
En el panel general del Merval hubo otros grupos vinculados con la ganadería y con el comercio que tuvieron un salto en sus papeles. Las acciones de la Inversora Juramento (de la familia Brito), que tiene ganadería y agricultura, saltó un 20%, mientras que la empresa madre de la cadena de supermercados La Anónima, que es dueña de dos frigoríficos (Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia) subió 16%.
La Unión Industria Argentina celebró el acuerdo comercial alcanzado entre la Argentina y Estados Unidos y dijo que espera la letra chica del convenio para pronunciarse sobre los alcances.
“Celebramos el marco para el acuerdo recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos, que permitirá promover el comercio, las inversiones y el empleo”, dijo la UIA en comunicado. Sostuvo que este acuerdo “permitirá a la Argentina promover su desarrollo industrial integrándose al concierto de países occidentales que respetan las reglas del comercio internacional”.
Cotización del dólar
Sin tensiones para el tipo de cambio
El dólar oficial terminó la semana con una baja de $ 5 y se ubicó en $ 1.375 para la compra y $ 1.425 para la venta en el Banco Nación. En el acumulado semanal, la divisa cedió $ 20, reflejando una tendencia descendente que comenzó tras el triunfo legislativo del Gobierno. En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió a $ 1.403, ubicándose a más del 7% del techo de la banda cambiaria, hoy fijado en $ 1.502,98. El dólar blue, en tanto, cerró a $1.410 para la compra y $ 1.430 para la venta, mientras que el MEP finalizó a $1.452,52 y el contado con liquidación (CCL) ascendió a $ 1.486,75, mostrando una dinámica mixta entre los tipos de cambio financieros.
En el mercado
Subas en wall street y en el merval
Luego del anuncio del acuerdo marco para incentivar el comercio y las inversiones entre la Argentina y Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban subas de hasta 5% al cierre. En Nueva York, el podio de ganadores estaba integrado por Edenor (5,1%), Supervielle (4%) e YPF (3,7%).
Luego de retroceder 3,9% en la rueda del jueves, el índice accionario Merval medido en dólares recuperó ayer gran parte de las pérdidas al subir 3,7% y posicionarse en U$S 2.019. De esta manera, el índice avanzó 3,9% en su medición semanal, de acuerdo con el reporte de Portfolio Personal Inversiones.
Contra el “rulo”
Mantienen dos restricciones
El Gobierno prevé mantener las restricciones a los “rulos” del dólar en el corto plazo. Se trata de las medidas que oficializó el Ejecutivo en las semanas previas a las elecciones legislativas de octubre para contener el tipo de cambio, que se acercó al techo de la banda más allá de la intervención del Tesoro de EEUU, consigna el sitio TN.com. En la Casa Rosada aseguran que no está previsto cambios, más allá de que en los últimos días, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que “quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser eliminadas“. ”No va a suceder en breve”, expresan en el Ejecutivo.