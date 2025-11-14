La reacción del mercado tras el acuerdo con EEUU: las acciones de San Miguel pegaron un salto del 27%

El dólar oficial terminó la semana con una baja de $ 5 y se ubicó en $ 1.375 para la compra y $ 1.425 para la venta en el Banco Nación. En el acumulado semanal, la divisa cedió $ 20, reflejando una tendencia descendente que comenzó tras el triunfo legislativo del Gobierno. En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió a $ 1.403, ubicándose a más del 7% del techo de la banda cambiaria, hoy fijado en $ 1.502,98. El dólar blue, en tanto, cerró a $1.410 para la compra y $ 1.430 para la venta, mientras que el MEP finalizó a $1.452,52 y el contado con liquidación (CCL) ascendió a $ 1.486,75, mostrando una dinámica mixta entre los tipos de cambio financieros.