Secciones
Política

Las empresas de EEUU en Argentina destacaron el acuerdo comercial: “Señal de confianza mutua”

Según expresó AmCham, el alcance del entendimiento bilateral abre perspectivas favorables para la Argentina en un escenario global en transformación.

Las empresas de EEUU en Argentina destacaron el acuerdo comercial: “Señal de confianza mutua”
Hace 1 Hs

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) manifestó este viernes su respaldo al acuerdo de comercio e inversión anunciado entre ambos países. 

A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la iniciativa “impulsa previsibilidad y competitividad” y representa “una señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales”.

Según Milei, Argentina está lista para volver a los mercados internacionales

Según Milei, Argentina está lista para volver a los mercados internacionales

“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global. El acuerdo anunciado abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave”, evaluó AmCham.

La entidad también subrayó que el avance hacia la eliminación de barreras arancelarias podría traducirse en una mejora sustancial de la competitividad de las exportaciones nacionales. Según remarcaron, estas medidas permitirían “impulsar su internacionalización y posicionar al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.

En ese sentido, la cámara vinculó el acuerdo con las transformaciones que atraviesan las cadenas globales de valor. “Este marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos, en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos".

"La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión", puntualizaron.

La reacción del mercado tras el acuerdo con EEUU: las acciones de San Miguel pegaron un salto del 27%

La reacción del mercado tras el acuerdo con EEUU: las acciones de San Miguel pegaron un salto del 27%

Finalmente, AmCham consideró que el entendimiento bilateral podrá favorecer el desarrollo económico local. El documento sostiene que el acuerdo “contribuye a crear no solo condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino, sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaDonald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
Transporte por aplicaciones: la propuesta de Enrique Romero para regular su uso y equipararlo al servicio de taxis

Transporte por aplicaciones: la propuesta de Enrique Romero para regular su uso y equipararlo al servicio de taxis

Burford Capital solicita informe sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central

Burford Capital solicita informe sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Comentarios