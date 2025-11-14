Las empresas de EEUU en Argentina destacaron el acuerdo comercial: “Señal de confianza mutua”

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) manifestó este viernes su respaldo al acuerdo de comercio e inversión anunciado entre ambos países.
A través de un comunicado oficial, la entidad destacó que la iniciativa “impulsa previsibilidad y competitividad” y representa “una señal contundente de confianza mutua y de la visión estratégica compartida hacia una mayor apertura e integración con las economías occidentales”.
“Estados Unidos es la principal economía y el mayor importador del mundo. En este escenario, el nuevo acuerdo coloca a la Argentina en una posición favorable, especialmente frente a los cambios que atraviesa el comercio global. El acuerdo anunciado abre la puerta a la consolidación de un canal bilateral de incentivos que permitirá dinamizar el comercio exterior, facilitar el intercambio y fortalecer el acceso a un mercado clave”, evaluó AmCham.
La entidad también subrayó que el avance hacia la eliminación de barreras arancelarias podría traducirse en una mejora sustancial de la competitividad de las exportaciones nacionales. Según remarcaron, estas medidas permitirían “impulsar su internacionalización y posicionar al país como un destino atractivo para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos”.
En ese sentido, la cámara vinculó el acuerdo con las transformaciones que atraviesan las cadenas globales de valor. “Este marco resulta coherente con la reconfiguración global de las cadenas de valor y con la creciente demanda de proveedores alternativos, en línea con las tendencias de nearshoring y friendshoring promovidas por los Estados Unidos".
"La competitividad relativa de la Argentina, combinada con sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión", puntualizaron.
Finalmente, AmCham consideró que el entendimiento bilateral podrá favorecer el desarrollo económico local. El documento sostiene que el acuerdo “contribuye a crear no solo condiciones más favorables para la producción, agregar valor a las cadenas ya existentes y generar empleo genuino, sino a bajar sustancialmente los costos para el consumidor argentino, potenciando de esa manera el crecimiento de nuestra economía”.