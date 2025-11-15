Expectativa en el agro por los alcances del acuerdo bilateral con Estados Unidos

El sector agropecuario argentino recibió con optimismo el nuevo marco de entendimiento comercial con Estados Unidos, un acuerdo que promete mayor apertura y coordinación bilateral. Sin embargo, la euforia se matizó con la cautela, a la espera de conocer los detalles que determinarán el impacto real en el campo. El “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” anunciado por la Casa Blanca, con el respaldo de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Buscará expandir el acceso a mercados, eliminar barreras comerciales y fomentar inversiones, con un capítulo específico dedicado al comercio agroindustrial. Si bien la declaración conjunta destacó valores compartidos como la democracia, la libre empresa y los mercados abiertos, la comunidad agropecuaria aguardará con interés la publicación del texto completo.
El analista Marcelo Elizondo, presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina, advirtió sobre conclusiones prematuras: “todavía no tenemos la letra del acuerdo; lo que existe es una comunicación de prensa de EEUU.” A pesar de esta incertidumbre, reconoció el potencial del pacto para impulsar la competitividad interna y abrir las puertas al mercado estadounidense, el mayor importador a nivel global. “Podría ofrecer una oportunidad para que la Argentina gane espacio en un mercado donde otros proveedores enfrentan restricciones,“ explicó.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) valoró la iniciativa como un paso hacia la reinserción internacional del país y la promoción de reglas claras para el comercio y la inversión. Su presidente, Ricardo Marra, anticipó que la entidad realizará un análisis técnico exhaustivo del texto final.
Los detalles
La Sociedad Rural Argentina también celebró el anuncio, al destacar su apoyo a toda iniciativa que impulse la presencia de productos locales en el mundo. La entidad ruralista espera conocer los detalles finales del acuerdo para evaluar su impacto en la cadena agroindustrial. “Desde la entidad nos hemos expresado oportunamente a favor de la apertura comercial y de conquistar nuevos mercados para nuestros productos, poniendo en valor a los productores locales”, comunicó la Rural.
El acuerdo comercial abrió un abanico de expectativas para el sector agropecuario. Si se traduce en reglas claras, mayor previsibilidad y acceso efectivo a los mercados, el agro argentino podría ser uno de los grandes beneficiados. Sin embargo, el verdadero alcance del acuerdo dependerá de los términos finales y de las políticas internas que acompañen su implementación. La prudencia y el análisis técnico riguroso son las claves para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de esta nueva etapa en las relaciones bilaterales.
Mercado automotor: ¿qué pasará con las importaciones?
Aunque en otros rubros se puedan lograr ventajas significativas, el acuerdo comercial con Estados Unidos podría tener un bajo impacto en el mercado automotor debido a la relación comercial que tienen Argentina y Brasil, cuyas reglas impiden a ambos países tener un arancel libre de importación desde mercados fuera del Mercosur, advierte Infobae.com. Sin embargo, hay una marca que podría encontrar en esta decisión política la llave que abra la puerta del mercado argentino: Tesla. La marca norteamericana está intentando mantener el liderazgo mundial como fabricante de autos eléctricos frente a la expansión de BYD, y ganar nuevos mercados o entrar en aquellos en los que la marca china ya ingresó, como Argentina, puede ser de mayor interés hoy que un año atrás.