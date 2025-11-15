Expectativa en el agro por los alcances del acuerdo bilateral con Estados Unidos

El sector agropecuario argentino recibió con optimismo el nuevo marco de entendimiento comercial con Estados Unidos, un acuerdo que promete mayor apertura y coordinación bilateral. Sin embargo, la euforia se matizó con la cautela, a la espera de conocer los detalles que determinarán el impacto real en el campo. El “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos” anunciado por la Casa Blanca, con el respaldo de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Buscará expandir el acceso a mercados, eliminar barreras comerciales y fomentar inversiones, con un capítulo específico dedicado al comercio agroindustrial. Si bien la declaración conjunta destacó valores compartidos como la democracia, la libre empresa y los mercados abiertos, la comunidad agropecuaria aguardará con interés la publicación del texto completo.