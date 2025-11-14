La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

De vuelta a comisión.- Generó sorpresa que en el orden del día se haya incluido el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a ceder en comodato a Lince Rugby Club una fracción de Campo Norte, destinado a la práctica de las categorías infantiles de rugby y hockey. Ocurre que en la sesión anterior la propuesta de Christian Rodríguez había sido devuelta a la comisión tras la polémica que se generó, pero con moción de preferencia. Ayer la propuesta volvió a retornar a comisiones para su estudio, con idéntica moción. Sin embargo, Rodríguez declaró a LG PLAY que aguardan unos últimos informes para avanzar y que las tierras a ceder por 20 años -con posibilidad de extender el comodato por otros 20 años- serían casi cuatro hectáreas y no casi cinco, como se planteó al inicio.