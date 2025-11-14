Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) señaló que la obra no solo viene a solucionar problemas de desidia del Gobierno nacional, sino también de la desidia que tuvieron administraciones provinciales anteriores. “Hemos llegado a este estado por falta de mantenimiento del acueducto”, dijo. Repasó que el acueducto actual tuvo más de una docena de fallas que fueron solucionadas recientemente. “Fueron gobiernos anteriores los que dejaron que esas fallas tengan las pérdidas del líquido tan esencial para los vecinos; hubo gobiernos anteriores a los que no les interesaron los vecinos de San Miguel de Tucumán y de Tafí Viejo”, expresó.