De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

El año 2002 fue un invierno para la Argentina, sumergida en una crisis económica histórica. Sin embargo, en medio de la tormenta, Roberto Carro eligió plantar una semilla de esperanza: cumplir el sueño de producir vino en suelo tucumano. En una decena de hectáreas junto al río Santa María, en El Bañado (Colalao del Valle), comenzó un proyecto que exigió años de un esfuerzo titánico y de aprendizajes. Fue una lucha constante, pero Roberto nunca arrió las banderas. Ese espíritu indomable se convirtió en la herencia más valiosa que le dejó a su hija, Josefina Carro. Tras la partida de su fundador, la familia tomó un juramento tácito: Josefina, junto a sus hijos Guadalupe, Agustina e Ignacio González Carro, y su pareja Pablo Chanfreau, se unieron para elevar la calidad de cada botella. Hoy, la bodega Río de Arena es una de las cuatro bodegas de nuestra provincia que fue galardonada en "Guarda 14", un importante concurso que se realiza en Mendoza.