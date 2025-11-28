La herencia toscana en Colalao del Valle: el deber de una hija que rescató una joya en barricas olvidadas

¿Casualidad o milagro?

La gran joya de la bodega es Gran Canario, un vino de edición limitada creado en homenaje al fundador. Cuando “Canario” murió, en 2020, Fernanda descubrió en la cava dos barricas olvidadas. Tras la insistencia de los empleados en que ese vino merecía un destino, ella recurrió a la voz de un experto: Francisco “Paco” Puga. Pese a la amistad con la familia, el enólogo le advirtió que su trabajo no era “corregir vinos”, pero aceptó probarlo. “Todavía conservo un audio muy lindo de él. Fue emotivo”, afirma Fernanda sobre la respuesta del experto que reside en Cafayate, Salta.