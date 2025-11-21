El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Al principio, las uvas se destinaban a una producción casera: un vino para disfrutar y regalar. El punto de quiebre llegó en 2020, en plena pandemia. Raúl (h) y su hermano Andrés, dedicados a otros negocios, habían lanzado un marketplace. Fue entonces cuando su padre los desafió a crear su propio vino como marca. El camino se dividió en dos frentes: los hermanos, abogados, se ocuparon del laberinto legal y burocrático; y del lado enológico, buscaron la mirada experta del salteño Francisco “Paco” Puga.