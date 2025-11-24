Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

La prueba documental más antigua sobre la llegada de la vid a nuestro país no se encuentra en Cuyo. Según el historiador Felipe Pigna, la clave está en un dramático viaje emprendido en 1556. La pequeña aldea, que sería la futura "Madre de Ciudades", necesitaba desesperadamente un sacerdote. Cinco conquistadores se aventuraron hacia Chile para remediarlo. Fue una travesía de "grandísimo riesgo", un desafío que obligó a la comitiva a cruzar territorios de lules y calchaquíes dentro de la Comarca del Tucumán, enfrentando luego el terror de la Cordillera de los Andes, con "caminos asperísimos" y una "furia helada".