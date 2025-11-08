Tucumán dijo presente entre los ganadores del Concurso Nacional de Vinos Guarda14

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por el Diario Los Andes, de Mendoza, celebró su cuarta edición. Desde su creación en 2022, el certamen se consolidó como un espacio clave para visibilizar el trabajo de bodegas y destilerías de todo el territorio argentino, bajo un espíritu federal que cada año suma nuevas regiones productoras.
La cata a ciegas, regida por las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), que se llevó a cabo en octubre, garantizó la transparencia y el rigor técnico en cada evaluación. Más de 50 expertos integraron el jurado, bajo la dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, y con la presencia de escribano público para certificar cada puntaje.
En la edición 2025, cuyos resultados se dieron a conocer hace unos días en el Hotel Sheraton Mendoza, se entregaron medallas Gran Oro y Oro a los vinos y espirituosas que obtuvieron las más altas calificaciones.
Entre los distinguidos, Tucumán tuvo un papel destacado al obtener premios en ambas categorías. La Bodega Chico Zossi recibió una Medalla Gran Oro por su Chico Zossi Varietales Torrontés 2024, uno de los vinos más aplaudidos de la competencia, con más de 95 puntos.
En tanto, Bodega Río de Arena fue galardonada con Medalla de Oro por su Río de Arena Reserva Malbec 2019, mientras que Bodega Finca Los Talas obtuvo la misma distinción con su Sarrulle Malbec 2023.
Estos reconocimientos ubican a Tucumán entre las provincias destacadas del país, junto a Mendoza, Salta, San Juan, Córdoba y La Rioja, lo que refleja la creciente calidad y personalidad de los vinos del norte.
Federalismo, excelencia y proyección
En total, 23 productos obtuvieron la Medalla Gran Oro (más de 95 puntos), mientras que 57 vinos y espirituosas fueron distinguidos con Medalla Oro, con puntajes entre 90 y 94,99.
Todos los ganadores:
Ganadores Medalla Gran Oro
Atamisque Malbec 2022 Valle de Uco - Bodega Atamisque
Regina Bianca Chardonnay 2023 - Altieri Wines - Vinorum
Savina Bonarda 2021 - Bodega Finca Savina
Mi Terruño Reserve Bonarda 2022 - Bodega Mi Terruño
Mi Terruño Reserve Chardonnay 2023 - Bodega Mi Terruño
Catalpa Cabernet Franc 2023 - Bodega Atamisque
La Unión Federal Rosso Vermut - Casa Tapaus (Vermut)
Huentala La Isabel Estate Malbec 2023 Gualtallary - Huentala Wines
Bad Brothers Facon Selection Merlot 2019 - Agustín Lanús Wines (Salta)
Abel Furlan Torrontés / Semillón 2025 - Bodega Familia Furlan
Toia Gran Syrah 2023 Putruele Valle de Pedernal - Bodega Putruele (San Juan)
Giaquinta Torrontés Riojano 2025 - Familia Giaquinta
Gran Sombrero Malbec 2024 - Huentala Wines
Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023 - Huentala Wines
Altaluvia Malbec 2019 - Viña Doña Paula S.A.
Chico Zossi Varietales Torrontés 2024 - Bodega Chico Zossi (Tucumán)
Raza Argentina Malbec 2024 La Rioja - La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
El Raro Sauvignon Blanc 2024 - Vinos El Raro (Córdoba)
Tequendama Merlot Finca Vidal 2020 - Tequendama Wines .
Chateau Brandsen Blend 2023 - Altieri Wines - Vinorum
Viñas de José Blanco Malbec Reserva 2020 - Bodega Andalhue
Flores de Fuego Malbec 2022 - Bodega Flores de Fuego
John C Legacy Plumas Blancas - Piattelli Distillery (Gin)
Ganadores Medalla Oro
Rio de Arena Reserva Malbec 2019 - Bodega Rio de Arena (Tucumán)
Laureano Gomez Gran Reserva Merlot 2019 - Bodega Laureano Gómez SAS
Raza Argentina Torrontés 2025 La Rioja - La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
IV Generación Gran Malbec Single Block Los Chacayes 2022 - Bodegas Bianchi
Gata Flora Reserva Malbec 2023 - Bodega Vasija Secreta (Salta)
Socavones Ovum Reserva Malbec 2023 - Bodega Terra Camiare (Córdoba)
UCC Blend de Blancas 2025 - Universidad Católica de Cuyo (San Juan)
Resilio Rosé Dulce Natural 2025 - Resilio Wines
Aguma Sauvignon Blanc 2025 - Aguma Casa Vinícola (San Juan)
Lucas Amoretti Malbec 2018 Blend de Terroirs - Lucas Amoretti Wines
Huentala Zonos Malbec 2023 Valle de Uco - Huentala Wines
Laureano Gómez Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2021 - Bodega Laureano Gómez SAS
Trinitá Grand Reserve 2023 - Piattelli Vineyards
Laureano Gómez Blend Gran Reserva Malbec Merlot 2018 - Bodega Laureano Gómez SAS
Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda - Bodega Xumek (San Juan)
Solo Ella Bonarda 2025 - Gloria Galvagno Estate
Santa Florentina Torrontés Riojano 2025 La Rioja - La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de La Rioja LTDA.
Serbal Sauvignon Blanc 2025 - Bodega Atamisque
Cordero Con Piel de Lobo Vermut - Casa Tapaus (Vermut)
Finca La Abeja Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2019 - Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
Solo Ella Bonarda Gran Reserva 2022 - Gloria Galvagno Estate
La Isabel Estate Cabernet Franc 2023 - Huentala Wines
Ostengo Wines Malbec 2024 - Ostengo Wines
Laureano Gómez Reserva Pinot Noir 2022 - Bodega Laureano Gómez SAS
John C Patagonian - Piattelli Distillery (Gin)
Yaraví Malbec 2025 - Bodega Don Bosco
Toia Blend de Tintas 2023 Putruele Valle de Pedernal - Bodega Putruele (San Juan)
Argento Single Vineyard Gualtallary Chardonnay 2023 - Bodega Argento
John C Vodka Original - Piattelli Distillery (Vodka)
Los Nobles Malbec DOC 2021 - Bodega Luigi Bosca
Tilimuqui Orgánico Torrontés 2025 La Rioja - La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja LTDA.
Gran Famiglia Corte 2023 - Bodegas Bianchi
Pócima Petit Verdot Partida Limitada 2021 - Bodega Boutique Pócima
Giaquinta Semillón Valle de Uco 2025 - Familia Giaquinta
Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 Valle de Uco - Huentala Wines
Socavones Gran Quilino Malbec Single Vineyard 2023 - Bodega Terra Camiare (Córdoba)
Rutini Single Vineyard Cabernet Franc Gualtallary 2022 - Rutini Wines
Sarrulle Malbec 2023 - Bodega Finca Los Talas (Tucumán)
Rutini Apartado Gran Malbec 2022 Valle de Uco - Rutini Wines
Iselin 1888 Blend 2018 - Finca y Bodega La Abeja (San Rafael)
Inimaginable Malbec 2023 - Inimaginable Wines (Salta)
Whisky Argentino - Destilería Infernal (Whisky)
Altaluvia Chardonnay 2021 Gualtallary - Doña Paula Wines
Terrier Old Tom Gin - Casa Tapaus (Gin)
LP5 - Mi Victoria by Leandro Paredes Malbec 2020 - Mi Victoria Wines by Leandro Paredes
Toia Gran Cabernet 2023 Putruele Valle de Pedernal - Bodega Putruele (San Juan)
Monteagrelo Bressia Syrah 2022 - Bodega Bressia
Nueve Cumbres Abundia Reserva Malbec 2023 - Bodega Nueve Cumbres (Salta)
La Unión Federal Bianco - Casa Tapaus (Vermut)
Vinorum Rosé 2025 - Altieri Wines - Vinorum
PiquiGin London Dry Gin - Inmensa Patagonia Destilería (Chubut)
Cruzat Cuvée Extra Brut Método Tradicional - Bodega Cruzat (Espumante)
Moon Fest - Bodega Mi Terruño (Sangría)
Cruzat Cuvée Nature Método Tradicional - Bodega Cruzat (Espumante)
Tipo Italiano Marselán - The Wine Plan (Vermut)
Savina Rosé 2025 - Bodega Finca Savina
Obra Prima Rosado Cabernet Sauvignon 2025 - Familia Cassone