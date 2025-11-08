Tucumán dijo presente entre los ganadores del Concurso Nacional de Vinos Guarda14

La cata a ciegas, regida por las normas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), que se llevó a cabo en octubre, garantizó la transparencia y el rigor técnico en cada evaluación. Más de 50 expertos integraron el jurado, bajo la dirección técnica de la ingeniera agrónoma Cristina Pandolfi, y con la presencia de escribano público para certificar cada puntaje.