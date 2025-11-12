Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

“Ya está en marcha una investigación administrativa para reunir pruebas y entregársela a la Justicia. Aquí hay una serie de irregularidades y los que la cometieron deberán responder penalmente”, aseguró Joaquín Girvau, jefe de Policía. Esa fueron las palabras que utilizó después de que se ordenara la aprehensión de uno de los integrantes de la cúpula de la fuerza que fue acusado de utilizar a efectivos policiales y a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de El Cadillal.