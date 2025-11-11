Secciones
Escándalo en la Policía: dan de baja al jefe y al subjefe de la URN por usar presos en una obra en construcción en El Cadillal

La Provincia actuó tras una denuncia anónima. Ambos funcionarios habrían utilizado a detenidos y personal de la fuerza para la edificación de una casa particular.

Hace 1 Hs

El Gobierno de la Provincia decidió dar de baja al jefe y al segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía, luego de confirmar que habrían utilizado presos y personal policial en la construcción de la casa particular del titular de esa división.

El escándalo se desató cuando el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, recibió una denuncia anónima alertando que el jefe de la URN, Gustavo Beltrán, podría estar utilizando detenidos y policías para realizar trabajos de albañilería en una vivienda particular en la zona de El Cadillal.

Por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, Agüero Gamboa presentó el caso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. En la mañana de este martes, tras recibir la información, funcionarios de la fiscalía fueron enviados a El Cadillal para continuar con la investigación.

Al llegar al lugar, los funcionarios descubrieron que en la propiedad había por lo menos un policía y dos detenidos que se encontraban cumpliendo condena comisaría de Chuscha, en Trancas, realizando tareas de construcción.

El ministro de Seguridad intervino formalmente y se dio participación a la Justicia. Las autoridades trasladaron al lugar para buscar sumar elementos probatorios y tomar testimonios.

Según indicaron, esta investigación está enmarcada en un trabajo de depuración interna de la fuerza provincial, dirigida por el comisario general Joaquín Girvau y el comisario general Roque Yñigo, jefe y subjefe de la Policía de la Provincia.

Sanciones

Fuentes de Casa de Gobierno confirmaron que tanto Beltrán como Sergio Juárez, el segundo jefe de la URN, serán dados de baja de la fuerza policial en las próximas horas.

Hasta el momento, no se ha anunciado de manera oficial quiénes serán los reemplazantes en los cargos de la cúpula. Agüero Gamboa se encuentra en El Cadillal supervisando personalmente todas las medidas que se están desarrollando en torno a este caso de corrupción.

