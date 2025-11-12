Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Ángel Acevedo, se refirió al caso que sacude a la cúpula de la Policía de Tucumán y que derivó en investigaciones internas y medidas disciplinarias.
“Lo primero es lamentar el hecho. Como bien lo decían, el gobernador dio un apoyo muy importante a esta institución, y el crecimiento y orgullo que íbamos teniendo de las fuerzas policiales venía en aumento. Son hechos que dañan, que manchan, que ocurren en todos los ámbitos, pero cuando ocurren en el que uno se desempeña, duelen”, expresó a LA GACETA.
Acevedo consideró que el procedimiento adoptado por las autoridades fue el adecuado. “Lo bueno es que se detectó, se comunicó y se están tomando las medidas pertinentes. El jefe de Policía acaba de decir que va a pedir informes en todas las regionales, así que creo que se están dando los pasos correctos”.
El vicegobernador remarcó la necesidad de saneamiento institucional y pidió que el episodio no empañe el trabajo de la fuerza en su conjunto. “Esperemos que pronto esto se supere, con el saneamiento de la fuerza en lo que haya que hacer, y que no sea más que esto que estamos viendo”, añadió.
En otro tramo de sus declaraciones, Acevedo destacó que la Legislatura retomará su ritmo político habitual una vez pasado el proceso electoral. “Seguramente gran parte de la actividad se va a concentrar en la Cámara a partir de ahora”, señaló.