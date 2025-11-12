Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

“Lo primero es lamentar el hecho. Como bien lo decían, el gobernador dio un apoyo muy importante a esta institución, y el crecimiento y orgullo que íbamos teniendo de las fuerzas policiales venía en aumento. Son hechos que dañan, que manchan, que ocurren en todos los ámbitos, pero cuando ocurren en el que uno se desempeña, duelen”, expresó a LA GACETA.