Secciones
Seguridad

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

"Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero seguiremos trabajando", dijo el ministro de Seguridad Agüero Gamboa.

MOVIMIENTO. Hubo un importante movimiento de móviles en el barrio Villa del Parque, en El Cadillal. MOVIMIENTO. Hubo un importante movimiento de móviles en el barrio Villa del Parque, en El Cadillal. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 1 Hs

Tras el hallazgo de policías y reclusos trabajando en una propiedad en El Cadillal, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a la plana mayor de la Policía de Tucumán para evaluar la situación. Además dispuso la baja inmediata de los efectivos involucrados, así como la exigencia de informes detallados sobre el funcionamiento de todas las regionales policiales.

En la reunión, que contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo, y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, se calificó el hecho como de "extrema gravedad" y se reafirmó la política de "impunidad cero" del gobierno provincial.

Según confirmó el ministro Agüero Gamboa, los dos efectivos policiales hallados junto a los dos reclusos, que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha, fueron pasados a disponibilidad y posteriormente dados de baja, junto con el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte. "Este es un hecho de extrema gravedad, por eso el gobernador actuó con rapidez y determinación", declaró el ministro.

Jaldo solicitó un informe exhaustivo de cada regional y de las unidades especiales, que deberá ser presentado al Ejecutivo en las próximas horas. Mientras tanto, el comisario Soria asumió interinamente al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario Beltrán.

Agüero Gamboa informó que los sumarios administrativos siguen su curso y serán puestos a disposición de la Justicia. Los dos detenidos que cumplían condena fueron trasladados al penal Benjamín Páez. "La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Como dice nuestro gobernador: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea", enfatizó.

El ministro reconoció que el hecho "mancha a la institución policial", pero insistió en que no opaca el trabajo que viene realizando la fuerza. "Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero seguiremos trabajando como lo hacíamos y seguirá la investigación",  dijo Agüero Gamboa.

Además ratificó la confianza en la conducción policial, asegurando que tanto el jefe como el subjefe estuvieron al tanto de la investigación desde el primer momento y que también fueron "defraudados por quienes debían responderles". "Vamos a seguir depurando, corrigiendo y mirando hacia abajo, porque nuestro compromiso es con la sociedad tucumana", concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoPolicía de TucumánMinisterio de Seguridad de TucumánEugenio Agüero GamboaJoaquín Girvau Olleta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Escándalo en El Cadillal: investigan si hay más policías involucrados

Escándalo en El Cadillal: investigan si hay más policías involucrados

Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

Jaldo inauguró la Escuela de Oficios Municipal de Tafí Viejo

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Osvaldo Jaldo restituyó en sus funciones al comisionado de El Cercado

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

El tiempo en Tucumán: el cielo podría nublarse y se esperan lluvias por la tarde

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El caso Tacacho y la violencia de género: “Paola hizo 22 denuncias, y nadie la escuchó”

El caso Tacacho y la violencia de género: “Paola hizo 22 denuncias, y nadie la escuchó”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Comentarios