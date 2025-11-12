Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Tras el hallazgo de policías y reclusos trabajando en una propiedad en El Cadillal, el gobernador Osvaldo Jaldo convocó a la plana mayor de la Policía de Tucumán para evaluar la situación. Además dispuso la baja inmediata de los efectivos involucrados, así como la exigencia de informes detallados sobre el funcionamiento de todas las regionales policiales.
En la reunión, que contó con la participación del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo, y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, se calificó el hecho como de "extrema gravedad" y se reafirmó la política de "impunidad cero" del gobierno provincial.
Según confirmó el ministro Agüero Gamboa, los dos efectivos policiales hallados junto a los dos reclusos, que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha, fueron pasados a disponibilidad y posteriormente dados de baja, junto con el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte. "Este es un hecho de extrema gravedad, por eso el gobernador actuó con rapidez y determinación", declaró el ministro.
Jaldo solicitó un informe exhaustivo de cada regional y de las unidades especiales, que deberá ser presentado al Ejecutivo en las próximas horas. Mientras tanto, el comisario Soria asumió interinamente al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario Beltrán.
Agüero Gamboa informó que los sumarios administrativos siguen su curso y serán puestos a disposición de la Justicia. Los dos detenidos que cumplían condena fueron trasladados al penal Benjamín Páez. "La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Como dice nuestro gobernador: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea", enfatizó.
El ministro reconoció que el hecho "mancha a la institución policial", pero insistió en que no opaca el trabajo que viene realizando la fuerza. "Fue un golpe muy fuerte para la institución, pero seguiremos trabajando como lo hacíamos y seguirá la investigación", dijo Agüero Gamboa.
Además ratificó la confianza en la conducción policial, asegurando que tanto el jefe como el subjefe estuvieron al tanto de la investigación desde el primer momento y que también fueron "defraudados por quienes debían responderles". "Vamos a seguir depurando, corrigiendo y mirando hacia abajo, porque nuestro compromiso es con la sociedad tucumana", concluyó.