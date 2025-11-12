Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Agüero Gamboa informó que los sumarios administrativos siguen su curso y serán puestos a disposición de la Justicia. Los dos detenidos que cumplían condena fueron trasladados al penal Benjamín Páez. "La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Como dice nuestro gobernador: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea", enfatizó.