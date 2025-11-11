Ordenan la aprehensión del jefe y el subjefe de la Unidad Regional Norte

La fiscal María Rivadeneira ordenó este martes la aprehensión del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, luego de que una investigación confirmara que habría utilizado presos y agentes policiales para realizar trabajos de albañilería en su vivienda particular, ubicada en la zona de El Cadillal. Más tarde se conoció la misma orden para el segundo jefe, Sergio Juárez.