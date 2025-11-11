Presos al servicio del poder: otros casos que generaron polémica en Tucumán

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, intervino tras recibir una denuncia anónima que señalaba el posible uso de reclusos y efectivos en tareas de albañilería. Cuando funcionarios de la Fiscalía de Estado llegaron al lugar, encontraron a un policía y a dos detenidos -que cumplían condena en la comisaría de Chuscha, en Trancas- trabajando en la obra.