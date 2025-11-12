Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, rompió el silencio tras conocerse el escándalo que involucra a varios efectivos de la fuerza, acusados de haber sacado detenidos para realizar tareas de albañilería en la vivienda de un alto jefe policial en El Cadillal. Con visible enojo y autocrítica, habló de “vergüenza”, “traición” y “locura”, y aseguró que el episodio “mancha todo el trabajo que la institución venía haciendo en los últimos años”.