Girvau, tras el escándalo en la Policía: “Hay que estar loco para llevar detenidos a construir una casa”

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, rompió el silencio tras conocerse el escándalo que involucra a varios efectivos de la fuerza, acusados de haber sacado detenidos para realizar tareas de albañilería en la vivienda de un alto jefe policial en El Cadillal. Con visible enojo y autocrítica, habló de “vergüenza”, “traición” y “locura”, y aseguró que el episodio “mancha todo el trabajo que la institución venía haciendo en los últimos años”.
“Es una actitud de sinvergüenza. Estamos al servicio de la comunidad y esto nos llena de bronca. Hay que estar loco para llevar detenidos para que construyan una casa”, expresó el jefe policial, en declaraciones a la prensa.
Girvau confirmó que son 13 los efectivos involucrados en el caso y que ya se iniciaron tres sumarios administrativos. “Vamos a poner todo a disposición de la Justicia. Si tienen que seguir quedando detenidos más policías, van a quedar. Han defraudado a la institución, a este uniforme y al prestigio que se había ganado la Policía de Tucumán”, sostuvo.
El jefe de Policía aseguró que el hecho “no puede quedar impune” y que ya se ordenó una revisión interna de todas las jefaturas regionales y departamentales. “Vamos a hacer un análisis profundo. Esto nos obliga a revisar cómo estamos trabajando y quiénes están al frente de cada área”, señaló.
Girvau reconoció que el episodio afecta la imagen de la fuerza y que “defrauda también al gobernador”, quien -según dijo- “le dio todo a la Policía para que pudiera trabajar con herramientas y recursos”. “Estos hechos tiran por la borda años de esfuerzo y manchan el uniforme de todos los que trabajan honestamente”, lamentó.
El jefe policial fue tajante al referirse a la responsabilidad de los implicados. “Estos jefes tiraron 30 años de carrera. Defraudaron a su familia y a la institución. Sacaron presos por orden de quién, ¿de un juez o de un fiscal? Eso se va a determinar hoy mismo. No vamos a esperar 10 o 20 días”.
Por último, envió un mensaje a la sociedad: “La Policía va a seguir trabajando con firmeza. Seremos duros con los delincuentes, pero también con nuestros propios hombres si incumplen la ley. Acá no hay privilegios ni corporativismo. Impunidad cero”.
La investigación, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, continúa con la toma de declaraciones y el análisis de los movimientos internos que permitieron que los detenidos fueran trasladados irregularmente. Mientras tanto, desde la cúpula policial adelantaron que pueden producirse nuevos cambios en la estructura de mando “si es necesario, hasta el último rango”.