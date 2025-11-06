Por qué podría extenderse el paro de colectivos en San Miguel de Tucumán

Según pudo averiguar LA GACETA, delegados de algunas empresas habrían anticipado la voluntad de plantear la continuidad de la huelga. Sucede que, si bien en esta instancia fueron suspendidos unos 150 choferes de forma rotativa por hasta 12 días, en los galpones se comenta que en la próxima etapa pasarían a verse afectados entre 200 y 250 trabajadores. Y aunque UTA no expresó en esta ocasión reclamos salariales -ni por incrementos ni por demoras-, si las suspensiones se extienden el personal sufriría una reducción del salario estimada en el 40%.