Crisis en el Transporte: el Concejo Deliberante recibirá a Aetat y a funcionarios de la Municipalidad

En medio de la crisis del transporte público de pasajeros, el Concejo Deliberante citó a una reunión para mañana con funcionarios del Ejecutivo municipal y con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Mientras tanto, la administración capitalina recibió a referentes de Fodecus para analizar el alcance del paro de colectivos.
La mesa de diálogo en la sede de Monteagudo y San Martín fue convocada para las 10. Se espera la presencia de Camila Giuliano, secretaria de Gobierno; y Benjamín Nieva, secretario de Transporte y Movilidad Urbana.
Los funcionarios serán recibidos por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, y por los concejales miembros de la comisión de Transporte a cargo de José María Franco.
La reunión es impulsada por el Concejo para analizar posibles soluciones al conflicto que generó un cese de actividades en las líneas urbanas, de la 1 a la 19, a excepción de la 8.
Sobre la calidad del servicio
En paralelo, la gestión capitalina recibió hoy a representantes de la Federación de Organizadores en Defensa de los Consumidores y Usuarios (Fodecus) para escuchar la postura de los usuarios.
El titular de la agrupación, José García, fue recibido por Giuliano y Nieva en el edificio de Lavalle y 9 de Julio. Allí se evaluó la situación del transporte público y las partes se comprometieron a trabajar conjuntamente para garantizar que los usuarios cuenten con un servicio acorde a sus necesidades.
El secretario de Transporte de la Municipalidad explicó que la audiencia fue convocada tras una nota presentada por Fodecus, y Giuliano agregó que la gestión municipal “tiene como eje central al ciudadano” y que el objetivo es “brindar un servicio adecuado, de calidad y moderno para el usuario”.
“El encuentro fue muy positivo porque hay mucha coincidencia: charlamos sobre los mecanismos de diálogo que instauramos con la ciudadanía, como los QR para reclamos, y les comentamos que diariamente elevamos a Aetat los reclamos de los usuarios”, detalló la secretaria de Gobierno.
Además, Giuliano se refirió a la política de transporte que lleva adelante la intendenta, Rossana Chahla. “El municipio invirtió mucho en paradas, en la pavimentación de arterias por donde circulan los colectivos, en la instalación de GPS y cámaras en las unidades. Es una inversión muy grande para apostar al sistema público de transporte”, resaltó.
Por su parte, García agradeció el llamado de la Municipalidad y cuestionó la postura empresarial. “Conocemos perfectamente las mejoras en los carriles exclusivos, las calles, las paradas y los avances tecnológicos. Sin embargo, molesta que casi a fin de año los empresarios vuelvan a exigir subsidios y tarifas más altas, cuando no vemos voluntad de inversión ni en las unidades ni en el servicio”, señaló.
Y agregó: “creemos que los grandes errores que se están cometiendo pasan porque el usuario no está en las mesas de conversación. No se puede sentar solo al gremio, a los empresarios y al Gobierno, cuando da la casualidad de que ninguno de ellos viaja en colectivo. El usuario tiene muchas cosas para decir”.