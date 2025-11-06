Crisis en el Transporte: el Concejo Deliberante recibirá a Aetat y a funcionarios de la Municipalidad

Por su parte, García agradeció el llamado de la Municipalidad y cuestionó la postura empresarial. “Conocemos perfectamente las mejoras en los carriles exclusivos, las calles, las paradas y los avances tecnológicos. Sin embargo, molesta que casi a fin de año los empresarios vuelvan a exigir subsidios y tarifas más altas, cuando no vemos voluntad de inversión ni en las unidades ni en el servicio”, señaló.