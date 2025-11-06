Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

El paro del transporte público en la capital continúa sin definiciones. Este jueves, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Tucumán, César González, confirmó que la medida de fuerza seguirá durante toda la jornada y que, por la tarde, los delegados internos del gremio definirán los pasos a seguir.
“Nunca dijimos que la medida era por 24 o 48 horas. Hoy estamos de paro, durante el día va a continuar y a la tarde con los delegados internos del gremio vamos a decidir los pasos a seguir para mañana”, expresó en declaraciones a la prensa.
El conflicto, que mantiene paralizadas a casi todas las líneas urbanas -de la 1 a la 19, excepto la 8-, se originó luego de que los empresarios resolvieran suspender a 154 trabajadores por la caída de la recaudación y las demoras en la acreditación de los subsidios. Desde el sector gremial, en tanto, insisten en que esa medida es “injustificada” y “violatoria de los derechos laborales”.
“Si levantan la suspensión a los compañeros, se va a destrabar la medida”, advirtió el dirigente, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo si las empresas retroceden con la decisión.
En paralelo, se convocó para este viernes a una mesa de diálogo prevista en el Concejo Deliberante, con el objetivo de acercar posiciones entre las partes y buscar una salida al conflicto que afecta a miles de usuarios del transporte público. Sin embargo, González aclaró que hasta el momento no recibió una invitación formal.
“Es una mesa de diálogo para ver cómo se soluciona el problema del transporte público, pero hasta acá yo no tengo conocimiento de que me hayan convocado”, señaló.
Sobre la línea 8 -única que continúa prestando el servicio-, el secretario general explicó que la situación es distinta: “Aparentemente Rayo Bus anda bien, por eso no aplicaron la misma metodología que otros compañeros. Nosotros no estamos enfrentados con ningún empresario”.
El paro de choferes comenzó el miércoles (con dos horas) y dejó sin servicio a la mayoría de las líneas urbanas, lo que generó complicaciones en el traslado de los usuarios y una fuerte presión sobre el transporte interurbano y metropolitano, que sí funcionan con normalidad.
La medida gremial se da en medio de una crisis profunda del sistema de transporte público en Tucumán. Las empresas argumentan que los subsidios nacionales y provinciales no alcanzan para cubrir los costos operativos y que la caída en la cantidad de pasajeros agravó la situación. Por su parte, desde UTA sostienen que los trabajadores no pueden ser los que paguen el costo de la crisis.