Crisis en el transporte: UTA confirmó que el paro seguirá mientras no se levanten las suspensiones a los choferes

El conflicto, que mantiene paralizadas a casi todas las líneas urbanas -de la 1 a la 19, excepto la 8-, se originó luego de que los empresarios resolvieran suspender a 154 trabajadores por la caída de la recaudación y las demoras en la acreditación de los subsidios. Desde el sector gremial, en tanto, insisten en que esa medida es “injustificada” y “violatoria de los derechos laborales”.