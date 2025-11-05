"Los usuarios no pueden seguir siendo rehenes del conflicto del transporte", advirtieron Canelada y Cobos

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos reclamaron que se convoque con urgencia a todos los actores del sistema de transporte urbano de Tucumán -el Gobierno provincial, la Municipalidad, las empresas prestatarias, el sindicato de los choferes y los concejales- para encontrar una salida definitiva a la crisis que padecen a diario miles de usuarios.