Secciones
Política

Piden “con urgencia” reformar el sistema de transporte público: “Los empresarios viven de la teta del Estado a costa de los contribuyentes”

Desde el Concejo Deliberante capitalino reclaman reformar el sistema, convocar a licitaciones y auditar los subsidios.

Hace 1 Hs

El conflicto del transporte público volvió al centro del debate político en la capital. Mientras algunos concejales reclaman sanciones a las empresas por los cortes de servicio, también surgieron voces que piden una reforma estructural para “dar un salto de calidad” y terminar con lo que describen como una “extorsión permanente” por parte de los empresarios.

“Venimos diciendo hace dos años lo que hay que decir. Este sistema fracasó. Hay que llamar a licitación pública, hacer una auditoría externa y actualizar la movilidad urbana. No se puede seguir manteniendo este esquema que sólo beneficia a unos pocos”, planteó a LA GACETA Carlos Arnedo, uno de los ediles que impulsa proyectos para reformar el transporte en San Miguel de Tucumán.

Arnedo recordó que los subsidios que reciben las empresas representan una enorme carga para el Estado sin que eso se refleje en un mejor servicio. “Los 5.000 millones de pesos que aporta el Ejecutivo provincial cada año, sumados a los 2.000 millones que pretenden ahora los mismos de siempre, dan cuenta de un agujero negro. Los subsidios les han hecho mal a las empresas y al usuario. Hay que subsidiar la demanda, no la oferta”, advirtió.

El concejal sostuvo que la raíz del problema es “una lógica de apriete y extorsión” que se repite en cada negociación. “Ellos aprietan y extorsionan para ver cómo sacan más dinero y mantienen el privilegio de vivir de la teta del Estado a costa de los contribuyentes. El servicio no funciona, las frecuencias son pésimas y los colectivos siguen siendo los mismos de hace años”, cuestionó.

LA GACETA FOTO DE ANA LÍA JARAMILLO LA GACETA FOTO DE ANA LÍA JARAMILLO

Un sistema “obsoleto y fracasado”

Arnedo recordó que desde 2019 existe una ordenanza que declara al transporte público como servicio esencial e ininterrumpible, con sanciones previstas por incumplimiento. “No pueden desconocer ese instrumento ni la administración concedente ni los empresarios. Hay una responsabilidad legal y moral que no se puede esquivar”, insistió.

Para el edil, el actual esquema de concesiones necesita una revisión completa. “Hay que barajar y dar de nuevo. Llamar a licitación, establecer pliegos claros y transparentes, y someter las cuentas de las empresas a una auditoría externa para que los vecinos sepan qué se hizo con los recursos públicos que recibieron”.

También defendió la regulación de las plataformas digitales de transporte, que -según dijo- ofrecen una alternativa real a los usuarios. “Hoy los vecinos ya no son rehenes de los mismos de siempre. Las aplicaciones cambiaron la lógica del traslado urbano y eso obliga a repensar todo el sistema”, sostuvo.

“Hay que poner al usuario en el centro del debate”

Finalmente, pidió “un debate sincero y profundo” sobre el modelo de transporte que la ciudad necesita. “El servicio actual es obsoleto y ha fracasado. Los tucumanos merecen un transporte eficiente, transparente y moderno. Hay que dejar atrás este esquema de apriete y empezar a pensar en los usuarios, que son los verdaderos mandantes”, concluyó.

Temas Crisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte púbico de la capital

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte púbico de la capital

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Los choferes de ómnibus fueron recibidos en la Municipalidad para intentar destrabar el conflicto

Los choferes de ómnibus fueron recibidos en la Municipalidad para intentar destrabar el conflicto

Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: ¿cómo te movilizás hoy?

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Milei llegó a Miami: encuentro con empresarios y una visita al “rebe de Lubavitch”

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

Comentarios