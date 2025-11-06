Piden “con urgencia” reformar el sistema de transporte público: “Los empresarios viven de la teta del Estado a costa de los contribuyentes”

Arnedo recordó que los subsidios que reciben las empresas representan una enorme carga para el Estado sin que eso se refleje en un mejor servicio. “Los 5.000 millones de pesos que aporta el Ejecutivo provincial cada año, sumados a los 2.000 millones que pretenden ahora los mismos de siempre, dan cuenta de un agujero negro. Los subsidios les han hecho mal a las empresas y al usuario. Hay que subsidiar la demanda, no la oferta”, advirtió.