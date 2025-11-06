Piden “con urgencia” reformar el sistema de transporte público: “Los empresarios viven de la teta del Estado a costa de los contribuyentes”

El conflicto del transporte público volvió al centro del debate político en la capital. Mientras algunos concejales reclaman sanciones a las empresas por los cortes de servicio, también surgieron voces que piden una reforma estructural para “dar un salto de calidad” y terminar con lo que describen como una “extorsión permanente” por parte de los empresarios.
“Venimos diciendo hace dos años lo que hay que decir. Este sistema fracasó. Hay que llamar a licitación pública, hacer una auditoría externa y actualizar la movilidad urbana. No se puede seguir manteniendo este esquema que sólo beneficia a unos pocos”, planteó a LA GACETA Carlos Arnedo, uno de los ediles que impulsa proyectos para reformar el transporte en San Miguel de Tucumán.
Arnedo recordó que los subsidios que reciben las empresas representan una enorme carga para el Estado sin que eso se refleje en un mejor servicio. “Los 5.000 millones de pesos que aporta el Ejecutivo provincial cada año, sumados a los 2.000 millones que pretenden ahora los mismos de siempre, dan cuenta de un agujero negro. Los subsidios les han hecho mal a las empresas y al usuario. Hay que subsidiar la demanda, no la oferta”, advirtió.
El concejal sostuvo que la raíz del problema es “una lógica de apriete y extorsión” que se repite en cada negociación. “Ellos aprietan y extorsionan para ver cómo sacan más dinero y mantienen el privilegio de vivir de la teta del Estado a costa de los contribuyentes. El servicio no funciona, las frecuencias son pésimas y los colectivos siguen siendo los mismos de hace años”, cuestionó.
Un sistema “obsoleto y fracasado”
Arnedo recordó que desde 2019 existe una ordenanza que declara al transporte público como servicio esencial e ininterrumpible, con sanciones previstas por incumplimiento. “No pueden desconocer ese instrumento ni la administración concedente ni los empresarios. Hay una responsabilidad legal y moral que no se puede esquivar”, insistió.
Para el edil, el actual esquema de concesiones necesita una revisión completa. “Hay que barajar y dar de nuevo. Llamar a licitación, establecer pliegos claros y transparentes, y someter las cuentas de las empresas a una auditoría externa para que los vecinos sepan qué se hizo con los recursos públicos que recibieron”.
También defendió la regulación de las plataformas digitales de transporte, que -según dijo- ofrecen una alternativa real a los usuarios. “Hoy los vecinos ya no son rehenes de los mismos de siempre. Las aplicaciones cambiaron la lógica del traslado urbano y eso obliga a repensar todo el sistema”, sostuvo.
“Hay que poner al usuario en el centro del debate”
Finalmente, pidió “un debate sincero y profundo” sobre el modelo de transporte que la ciudad necesita. “El servicio actual es obsoleto y ha fracasado. Los tucumanos merecen un transporte eficiente, transparente y moderno. Hay que dejar atrás este esquema de apriete y empezar a pensar en los usuarios, que son los verdaderos mandantes”, concluyó.