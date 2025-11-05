Secciones
Política

Sin acuerdo con Aetat y sin el municipio capitalino, UTA define si habrá paro por el conflicto del transporte

Tras la audiencia en la Secretaría de Trabajo, el gremio de choferes analiza medidas de fuerza luego de que las empresas ratificaran las suspensiones de personal.

Hace 12 Min

El conflicto del transporte público en Tucumán sigue sin solución. Este mediodía se realizó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo con la presencia de representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero sin la participación del municipio capitalino, que había sido convocado.

Al término del encuentro, el secretario general de la UTA, César González, confirmó que los empresarios ratificaron las suspensiones de choferes y que el gremio rechazó la medida “en todos y cada uno de sus términos”. “No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, que la situación no está bien para nadie, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, manifestó.

El dirigente adelantó que junto con los delegados gremiales trasladaron el tema a la sede de la UTA, donde se realizaría una asamblea para definir los pasos a seguir. “Nunca se descarta una medida. Si no hay solución a través del diálogo, no nos queda otra alternativa que ejercer una medida de acción directa, como lo permite la Constitución”, aclaró.

FOTO DE ANALÍA JARAMILLO / LA GACETA FOTO DE ANALÍA JARAMILLO / LA GACETA

Según informó, las suspensiones afectan a unos 150 trabajadores y se aplicarían de manera rotativa. Aclaró además que, por el momento, el servicio funciona con normalidad, aunque la situación podría cambiar en las próximas horas. “Calculamos que pasadas las 15 vamos a tener un panorama más claro. El cuerpo orgánico del gremio va a decidir si se avanza con alguna medida”, explicó.

En cuanto a la ausencia del municipio en la audiencia, González consideró que hubiera sido importante su presencia. “Creo que hubiese sido lo correcto. Eso habría evitado este tipo de situaciones. Pero nuestro conflicto no es con la municipalidad ni con la provincia, sino con los empresarios”, aclaró.

El dirigente no descartó participar en la reunión ampliada que convocará el municipio el próximo viernes: “Si nos invitan, no tenemos ningún problema en asistir”.

Mientras tanto, la UTA insiste en que su reclamo busca preservar el salario y las fuentes laborales de los choferes. “Nosotros no queremos afectar al usuario, porque también es un trabajador. Pero si no hay respuestas, las medidas se vuelven inevitables”, concluyó González.

Temas César GonzálezCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en el transporte: “Hace mucho que somos los malos de la película, pero los números no cierran”

Crisis en el transporte: “Hace mucho que somos los malos de la película, pero los números no cierran”

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
2

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
3

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
4

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
5

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
6

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Más Noticias
“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

“La gente se cansó del mal servicio y busca otras opciones”: testimonios desde adentro de la crisis del transporte

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Crisis en el transporte: “Si no hay una solución, lamentablemente vamos a analizar qué medidas adoptar”

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Comentarios