Sin acuerdo con Aetat y sin el municipio capitalino, UTA define si habrá paro por el conflicto del transporte

El conflicto del transporte público en Tucumán sigue sin solución. Este mediodía se realizó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo con la presencia de representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero sin la participación del municipio capitalino, que había sido convocado.
Al término del encuentro, el secretario general de la UTA, César González, confirmó que los empresarios ratificaron las suspensiones de choferes y que el gremio rechazó la medida “en todos y cada uno de sus términos”. “No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, que la situación no está bien para nadie, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, manifestó.
El dirigente adelantó que junto con los delegados gremiales trasladaron el tema a la sede de la UTA, donde se realizaría una asamblea para definir los pasos a seguir. “Nunca se descarta una medida. Si no hay solución a través del diálogo, no nos queda otra alternativa que ejercer una medida de acción directa, como lo permite la Constitución”, aclaró.
Según informó, las suspensiones afectan a unos 150 trabajadores y se aplicarían de manera rotativa. Aclaró además que, por el momento, el servicio funciona con normalidad, aunque la situación podría cambiar en las próximas horas. “Calculamos que pasadas las 15 vamos a tener un panorama más claro. El cuerpo orgánico del gremio va a decidir si se avanza con alguna medida”, explicó.
En cuanto a la ausencia del municipio en la audiencia, González consideró que hubiera sido importante su presencia. “Creo que hubiese sido lo correcto. Eso habría evitado este tipo de situaciones. Pero nuestro conflicto no es con la municipalidad ni con la provincia, sino con los empresarios”, aclaró.
El dirigente no descartó participar en la reunión ampliada que convocará el municipio el próximo viernes: “Si nos invitan, no tenemos ningún problema en asistir”.
Mientras tanto, la UTA insiste en que su reclamo busca preservar el salario y las fuentes laborales de los choferes. “Nosotros no queremos afectar al usuario, porque también es un trabajador. Pero si no hay respuestas, las medidas se vuelven inevitables”, concluyó González.