Sin acuerdo con Aetat y sin el municipio capitalino, UTA define si habrá paro por el conflicto del transporte

Al término del encuentro, el secretario general de la UTA, César González, confirmó que los empresarios ratificaron las suspensiones de choferes y que el gremio rechazó la medida “en todos y cada uno de sus términos”. “No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, que la situación no está bien para nadie, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, manifestó.