“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

En medio del nuevo conflicto del transporte público de la capital, el edil radical, Leandro Argañaraz, exigió que el municipio de San Miguel de Tucumán aplique multas millonarias a las empresas de ómnibus por los reiterados cortes de servicio y advirtió que la situación “no puede salir gratis” para los responsables.
“Esto no puede salir gratis. No pueden tenernos de rehenes a todos los tucumanos esperando a que no pase nada. Hay una ordenanza que es clara: debe mantenerse el servicio en la ciudad. Si no lo hacen, corresponde una sanción”, afirmó a LA GACETA.
Argañaraz recordó que la normativa vigente establece multas de hasta 100.000 boletos -unos $95 millones- por cada interrupción del servicio, cifra que, según dijo, debería aplicarse ante los cortes registrados en las últimas horas.
“Ayer hubo un corte de dos horas a la siesta, otro a la medianoche y hoy directamente no salieron. Estamos hablando de 285 millones de pesos en total por cada línea. Eso debería estar cobrando el municipio”, detalló.
El concejal precisó que el pedido fue elevado por nota al Ejecutivo municipal, que es el organismo con facultades para ejecutar las sanciones. “Si no se actúa, vamos a seguir siendo rehenes de los empresarios y de la UTA, que actúan como dos caras de una misma moneda. Los que siempre pierden son los usuarios”, aclaró.
“Llamen a licitación; que vengan nuevos empresarios”
Argañaraz también apuntó contra el municipio por la falta de licitaciones en el sistema de transporte, un proceso que, recordó, no se lleva a cabo desde 2021.
“Todas las líneas están en condición precaria. Han perdido la concesión y siguen funcionando igual. Ya pasaron dos años de gestión y no se publicaron los pliegos. Si queremos resolver esto, hay que llamar a licitación, que vengan nuevos empresarios y se acabe este conflicto”, sostuvo.
Para el edil, la ausencia de competencia impide mejorar el servicio. “Hoy, si un usuario quiere cambiar de línea, tiene que mudarse de barrio. La única forma en que las empresas compiten es cuando hay licitación”, remarcó.
“O hay sanción o hay anarquía”
El concejal consideró que en el corto plazo la única respuesta posible es aplicar sanciones. “O es sanción o es anarquía”, sentenció, y agregó que en el mediano y largo plazo la solución pasa por renovar el sistema mediante nuevas licitaciones.
También se refirió al debate sobre las aplicaciones de transporte, que el Concejo prevé tratar antes de fin de año. “Yo ya lo presenté el año pasado; falta decisión política del Ejecutivo. Hasta que no se regule, no habrá una solución de fondo”, advirtió.
Por último, Argañaraz rechazó la posibilidad de un aumento del boleto urbano, propuesta impulsada por sectores del oficialismo municipal.
“A mí me sorprendió. No está en carpeta, ni siquiera lo piden los empresarios o la UTA. Si se aumenta el boleto, se va a resentir más el servicio. Si quieren aportar fondos, que lo hagan directamente a los usuarios, con subsidios directos”, opinó.
El concejal participará el viernes, a las 10, en una reunión en el Concejo Deliberante junto a empresarios, sindicalistas y autoridades municipales, donde se buscará encaminar una salida al conflicto que mantiene paralizado el transporte público en la capital.