Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al conflicto con los empresarios del transporte público y sostuvo que está dispuesta a acompañar un incremento del boleto de colectivo, aunque aclaró que la medida deberá ser tratada y aprobada por el Concejo Deliberante.
“Estaría de acuerdo porque el último aumento fue en noviembre de 2024”, expresó Chahla. “He hablado con intendentes de otras provincias, como Salta o Córdoba, y allí las tarifas están más altas que en Tucumán. Creo que es un tema que hay que revisar, siempre protegiendo al usuario, pero también entendiendo la situación de los empresarios y los choferes”, añadió.
La jefa municipal explicó que desde el primer día el municipio mantiene un diálogo permanente con las empresas y con la Provincia, en busca de soluciones conjuntas. “El problema no es solo dialogar, sino también la situación económica general. Los empresarios aducen una crisis profunda, y nosotros hemos estado acompañando con adelantos de subsidios y reuniones desde el primer momento”, detalló.
Chahla reconoció que las compañías solicitaron tres medidas principales: el aumento del boleto, un aporte de $2.000 millones del municipio, y el inicio de la licitación para regularizar las líneas de colectivos. “Nosotros no contamos con esos fondos, pero sí avanzaremos en el envío de los pliegos para licitar las concesiones, lo que permitirá ordenar el sistema”, explicó.
La intendenta también consideró necesario encarar una planificación estratégica de movilidad en toda la provincia. “El transporte no termina en San Miguel; es metropolitano, interurbano y rural. Tenemos que sentarnos todos los actores (Gobierno, municipios, empresarios y usuarios) para diseñar un esquema sustentable a corto, mediano y largo plazo”, afirmó.
Finalmente, descartó que exista un trasfondo político en el conflicto. “El problema del transporte siempre estuvo latente. No hay que buscar interpretaciones políticas, sino soluciones. El gobernador fue claro: hay que tener una respuesta inmediata y una planificación de fondo”.