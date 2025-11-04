Secciones
Política

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

El gobernador aseguró que la provincia y el municipio capitalino continuarán trabajando “para garantizar el servicio y cuidar las fuentes laborales”.

Hace 43 Min

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la situación del servicio de transporte público en la Capital, como en el resto de la provincia, y pidió “mantener abiertas las puertas del diálogo” entre los distintos sectores involucrados. 

En declaraciones a la prensa, afirmó que “el conflicto no se destraba dejando de conversar” y que tanto el Gobierno provincial como el municipio de San Miguel de Tucumán, a cargo de la intendente Rossana Chahla, están “predispuestos a colaborar para que los colectivos sigan funcionando en condiciones normales”.

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: Es una medida irresponsable

“Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que se siga prestando el servicio de transporte público de pasajeros. Cuando se corta el diálogo y se cierran las puertas, los conflictos pasan a la calle y terminan perjudicando a terceros, a familias que van a trabajar y que ya tienen dificultades económicas”, expresó.

El gobernador destacó, además, las mejoras realizadas en los últimos años en materia de transporte. “Estos dos años no pasaron en vano. Hay colectivos nuevos, sistema de cobro con tecnología actualizada y calles pavimentadas por donde circulan los colectivos. Tanto la provincia como el municipio hicieron un gran esfuerzo económico”, señaló.

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Sin embargo, advirtió que el principal obstáculo sigue siendo la falta de recursos y la ausencia de acompañamiento del Gobierno nacional. “La Nación se desentendió del transporte público del pasajero en las provincias. Si no fuera por el aporte provincial, Tucumán ya no tendría transporte público”.

ARCHIVO ARCHIVO

Respecto a la posibilidad de modificar el sistema actual, como proponen algunos empresarios con un esquema de pago por kilómetro recorrido, el gobernador se mostró prudente. “No conozco el sistema, pero el problema de fondo son los recursos. Hay que ver cómo funciona en otras provincias y evaluar si es aplicable acá”.

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

El mandatario también hizo referencia al impacto de las motos Uber y otros servicios alternativos. “Hay una sumatoria de cosas que debemos ordenar junto a la Intendenta. Si no, resolveremos el conflicto una semana y el mes que viene lo volveremos a tener”, advirtió.

Finalmente, llamó a la responsabilidad de todas las partes involucradas. “Los empresarios deben entender la situación económica del país, los trabajadores de UTA tienen que cuidar las fuentes de empleo, y nosotros, como funcionarios, debemos hacer todo lo posible para no perjudicar al usuario. En definitiva, trabajamos para garantizar el transporte público y cuidar a los más de 600 mil tucumanos que lo usan cada día”.

Temas Osvaldo JaldoCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: Es una medida irresponsable

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Jaldo, sobre la modernización laboral en Tucumán: “No se tocarán los derechos adquiridos de los trabajadores”

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios