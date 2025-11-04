La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

El conflicto del transporte público continúa en San Miguel de Tucumán. Ante el reclamo de los empresarios del sector, que advirtieron sobre suspensiones y pidieron una asistencia económica de $2.000 millones mensuales, desde el municipio capitalino salieron a responder.
“El gobierno nacional eliminó los subsidios y eso golpeó directamente la economía de la gente, pero los empresarios tampoco han trastocado las cuestiones de fondo”, sostuvo en LA GACETA el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini.
“Siempre se vivió con el respirador artificial, y ahora pretenden seguir igual, cuando el país eligió otro rumbo”, agregó.
El funcionario calificó de “irresponsable” la amenaza de paralizar el servicio o dejar trabajadores sin empleo. “Nos piden $2.000 millones, que equivalen al 15% de la recaudación del municipio. Es una burrada. Si hiciéramos eso, deberíamos dejar de hacer cloacas, canales, pavimento y plazas”, advirtió.
Chincarini también planteó que el problema excede los límites de la Capital. “Es un problema metropolitano, no sólo de San Miguel de Tucumán. La solución tiene que abordarse de manera conjunta entre la Provincia y los municipios del área”.
El secretario remarcó que el contexto económico nacional complica la situación de los gobiernos locales. “La recaudación está atada a la actividad económica, que viene cayendo. Los aportes nacionales para obras son nulos. Entonces, en este contexto, pedir semejante suma y amenazar con un paro es, al menos, una medida irresponsable”, reiteró.
Finalmente, llamó al diálogo. “Hay que sentarse y discutir con los pies en la tierra, sin discursos grandilocuentes. Si queremos resolver los problemas en serio, cada parte tiene que ver qué puede ceder para alcanzar una solución real”.