Secciones
LG PlayBuen día

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Desde Aetat insisten que será "imperceptible", pero en las paradas los usuarios ya sienten las demoras.

Hace 1 Hs

El transporte de pasajeros en la capital tucumana enfrenta nuevamente un escenario de tensión. Desde hoy, tres líneas de colectivos 5, 10 y 19 circulan con frecuencias reducidas debido a la crisis económica que estaría atravesando el sector. La medida fue confirmada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que aseguró que las demoras serán “imperceptibles” pero que además advirtió sobre posibles nuevas suspensiones de personal en los próximos días.

Según informaron desde Aetat, la decisión se enmarca en un conjunto de acciones que buscan aliviar el impacto financiero que sufren las empresas ante el aumento de costos y la caída en la cantidad de pasajeros transportados. “No hemos encontrado respuestas favorables. Como poder concedente no nos brindan ni un plan estratégico ante las propuestas que hicimos. Las empresas de la capital son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante”, había expresado Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad.

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

En este contexto, la empresa El Ceibo fue la primera en notificar a su personal mediante cartas documento sobre la reducción de horas laborales. En una primera etapa, la medida afecta a unos 150 trabajadores, aunque desde el sector no descartan que en las próximas 48 horas se amplíe a otras líneas de colectivos urbanas.

ESPERA. Los pasajeros deberán pasar más tiempo en las paradas debido a la reducción de los servicios de colectivos. ESPERA. Los pasajeros deberán pasar más tiempo en las paradas debido a la reducción de los servicios de colectivos. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Berretta también explicó que el principal problema no es la prestación del servicio, sino la pérdida de usuarios. “Bajó entre un 35% y un 40% los pasajeros transportados. No hay un problema de prestación del servicio”, aseguró el dirigente, al remarcar la caída sostenida en la demanda de transporte de pasajeros.

Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

Aetat insiste en la necesidad de implementar un sistema de “boleto por kilómetro” que permita ajustar los ingresos de las empresas sin recurrir a un nuevo aumento tarifario. Los empresarios sostienen que esta modalidad podría equilibrar las cuentas del transporte público en la capital y evitar una mayor afectación al servicio.

Desde el municipio, en cambio, expresaron su malestar ante la reducción de frecuencias y calificaron de “conducta extorsiva” la postura del sector privado, luego de que Aetat reiterara su reclamo por el nuevo esquema tarifario. Mientras tanto, los usuarios del transporte urbano ya comenzaron a sentir los efectos de un servicio más limitado en las calles de la ciudad.

Temas Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de TucumánJorge BerrettaCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la crisis terminal del transporte en la capital

Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: Es una medida irresponsable

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
3

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
4

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
6

La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Más Noticias
Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

La milanesa política viene con picante

La milanesa política viene con picante

Comentarios