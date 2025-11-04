Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Según informaron desde Aetat, la decisión se enmarca en un conjunto de acciones que buscan aliviar el impacto financiero que sufren las empresas ante el aumento de costos y la caída en la cantidad de pasajeros transportados. “No hemos encontrado respuestas favorables. Como poder concedente no nos brindan ni un plan estratégico ante las propuestas que hicimos. Las empresas de la capital son las más endeudadas y con mayores dificultades para seguir adelante”, había expresado Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad.