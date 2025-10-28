Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

Berreta también insistió en la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento: “Si pasáramos a un sistema como el de Salta o Mendoza, donde el Estado recauda la tarifa y paga por kilómetro recorrido, el servicio sería virtuoso y permitiría renovar unidades”. Además, reclamó mayores controles contra el transporte ilegal. “Si no, vamos a terminar como la India, con un caos de motos y Uber por todos lados”, alertó.