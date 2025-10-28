Transporte en crisis: Aetat reclama “un cambio de sistema” y el municipio capitalino defiende “el esfuerzo económico”

El conflicto por la crisis del transporte público en San Miguel de Tucumán volvió a poner frente a frente a los empresarios y al municipio. Mientras los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) reclaman una reestructuración urgente del sistema, desde la intendencia aseguran que se está haciendo “un esfuerzo económico sin precedentes” para sostener el servicio.
“La responsabilidad es del poder concedente. La ordenanza 400/79 establece que debe garantizarse la ecuación económica para poder prestar el servicio, y eso no sucede desde hace mucho tiempo”, expresó Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat.
Berreta advirtió que el sistema está “al filo de la navaja” y sostuvo que, aunque seguirán haciendo esfuerzos, “no se puede garantizar el servicio en el tiempo”.
El empresario defendió la gestión de las líneas urbanas y negó que haya demoras prolongadas. “No hay esperas de media hora. No se lo voy a aceptar. Puede haber algún incidente o un coche roto, pero no es la regla”, afirmó, y aseguró que el transporte tucumano es “excelente en relación con la retribución que recibe”.
Berreta también insistió en la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento: “Si pasáramos a un sistema como el de Salta o Mendoza, donde el Estado recauda la tarifa y paga por kilómetro recorrido, el servicio sería virtuoso y permitiría renovar unidades”. Además, reclamó mayores controles contra el transporte ilegal. “Si no, vamos a terminar como la India, con un caos de motos y Uber por todos lados”, alertó.
Qué dice la municipalidad capitalina
Por su parte, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, respondió a los planteos empresariales y destacó los aportes del municipio para sostener el sistema. “El gran esfuerzo económico que hace el municipio es innegable. Estamos destinando más de 400 millones de pesos por mes para que los estudiantes puedan viajar y apostamos a la educación pública como política de Estado”, señaló.
Destacó también la llegada del sistema SUBE, que otorga un 55% de descuento a los usuarios y permite que Nación complemente el subsidio. “Ese beneficio hace que mucha gente siga eligiendo el transporte público”, afirmó.
En cuanto a los reclamos de Aetat, el funcionario sostuvo que “es necesario un debate serio y transparente”. “Pedimos a los empresarios que presenten un expediente con ingresos, egresos y costos reales. Solo así podremos analizar la factibilidad de un pago por kilómetro recorrido”, explicó.
Nieva coincidió en la necesidad de regular las aplicaciones de transporte, pero pidió que el debate se amplíe. “Esto no debe discutirse solo en el Concejo Deliberante, sino también en la Legislatura, porque afecta a toda la provincia. La gente las elige, son una realidad, pero deben estar reguladas”, afirmó.
Finalmente, el funcionario destacó los avances en infraestructura y control. “Hay más de 100 cámaras y 300 GPS en las unidades. Las calles están pavimentadas y los colectivos circulan por carriles exclusivos. Las frecuencias mejoraron entre 5 y 10 minutos gracias a una política de Estado seria y valiente de la intendenta Rossana Chahla”, concluyó.