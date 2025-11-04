Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

5) Sobre la “precariedad jurídica”, señalaron que es “de absoluta seriedad”. Según dijeron, esta situación, sumada “a la inacción” del municipio, genera “la situación crítica de las escasas empresas que, pese a todo, ‘se arriesgaron’ a comprar ómnibus que hoy no pueden afrontar”. Además, respecto a la nota con el pedido de reunión al secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, añadieron que el gobierno de Osvaldo Jaldo “se está ocupando” de la crisis del ámbito provincial. “De las empresas municipales debería ser la señora intendente (Rossana Chahla) quien resuelva los conflictos de su propia jurisdicción. Instamos a que asuma las responsabilidades que le competen”, cerraron.