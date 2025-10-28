Aetat propone modificar el sistema de subsidios para frenar la "crisis terminal" del transporte en la capital

Por último, los empresarios hicieron “expresa reserva de iniciar las acciones legales que por derecho nos correspondan”, incluyendo la formulación de una “denuncia penal por la presunta infracción al art. 249 del Código Penal (incumplimiento de los deberes de funcionario público)” y una demanda civil por los daños y perjuicios contra los funcionarios que resulten responsables por acción u omisión. Además solicitaron que se instruya a las áreas técnicas e institutos idóneos, como la Universidad Nacional, para iniciar estudios de factibilidad sobre el sistema de pago por kilómetro.