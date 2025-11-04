Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

La cumbre se desarrollará en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, y estará moderada por Bret Baier, reconocido presentador de la cadena Fox News. De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, el panel de oradores reunirá a destacados líderes de distintos sectores: además de Trump, Milei, Machado y Messi, participarán Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (presidente de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).