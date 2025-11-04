Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

En plena etapa de reestructuración de su Gabinete, el presidente Javier Milei emprenderá esta semana un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará del America Business Forum, una destacada cumbre de líderes mundiales que se realizará en Miami. El evento contará con la presencia de figuras internacionales como Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi.
Según trascendió desde Casa Rosada, el jefe de Estado tiene previsto encabezar mañana al mediodía la ceremonia de juramento del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego partir hacia territorio norteamericano en horas de la tarde. Este será su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.
La cumbre se desarrollará en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, y estará moderada por Bret Baier, reconocido presentador de la cadena Fox News. De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, el panel de oradores reunirá a destacados líderes de distintos sectores: además de Trump, Milei, Machado y Messi, participarán Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (presidente de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).
Mientras tanto, en el entorno presidencial avanzan en la planificación de la agenda oficial del mandatario, que incluirá encuentros bilaterales y presentaciones en el marco del foro. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que “no está previsto que Milei mantenga un intercambio con Donald Trump” durante su estadía, debido a la ajustada agenda de ambos líderes.
El America Business Forum se presenta como uno de los eventos empresariales y políticos más relevantes del año, con la presencia de referentes de la economía, el deporte y la cultura global. Para Milei, el encuentro en Miami representará una nueva oportunidad para fortalecer vínculos internacionales. ¿Conseguirá una foto con Messi?