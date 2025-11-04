Secciones
Política

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

En menos de dos años, el presidente lleva 13 visitas a tierras estadounidenses. Asistirá a un forum en Miami.

LÍDERES. Javier Milei será uno de los oradores de un encuentro que reunirá a personalidades del mundo político, deportivo y empresarial.. LÍDERES. Javier Milei será uno de los oradores de un encuentro que reunirá a personalidades del mundo político, deportivo y empresarial.. ARCHIVO
Hace 1 Hs

En plena etapa de reestructuración de su Gabinete, el presidente Javier Milei emprenderá esta semana un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará del America Business Forum, una destacada cumbre de líderes mundiales que se realizará en Miami. El evento contará con la presencia de figuras internacionales como Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi.

Según trascendió desde Casa Rosada, el jefe de Estado tiene previsto encabezar mañana al mediodía la ceremonia de juramento del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego partir hacia territorio norteamericano en horas de la tarde. Este será su decimocuarto viaje a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.

La cumbre se desarrollará en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, y estará moderada por Bret Baier, reconocido presentador de la cadena Fox News. De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, el panel de oradores reunirá a destacados líderes de distintos sectores: además de Trump, Milei, Machado y Messi, participarán Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (presidente de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

Mientras tanto, en el entorno presidencial avanzan en la planificación de la agenda oficial del mandatario, que incluirá encuentros bilaterales y presentaciones en el marco del foro. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que “no está previsto que Milei mantenga un intercambio con Donald Trump” durante su estadía, debido a la ajustada agenda de ambos líderes.

El America Business Forum se presenta como uno de los eventos empresariales y políticos más relevantes del año, con la presencia de referentes de la economía, el deporte y la cultura global. Para Milei, el encuentro en Miami representará una nueva oportunidad para fortalecer vínculos internacionales. ¿Conseguirá una foto con Messi?

Temas Javier Milei GoogleLionel MessiRafael NadalMiamiFórmula 1Will SmithDonald TrumpGianni Infantino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Nuevo gabinete: Milei encabezó la primera reunión y priorizó la agenda legislativa

Nuevo gabinete: Milei encabezó la primera reunión y priorizó la agenda legislativa

Otra renuncia en el Gabinete de Milei: se va la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

Otra renuncia en el Gabinete de Milei: se va la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Lo más popular
El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
1

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
2

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
3

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial
5

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

La milanesa política viene con picante
6

La milanesa política viene con picante

Más Noticias
El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

Preocupación en la industria azucarera por un proyecto oficial

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Comentarios