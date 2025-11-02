Milei prepara un nuevo viaje a los Estados Unidos: ¿cómo será su agenda?

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos esta semana, en lo que será su visita número catorce al país desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. La frecuencia de sus desplazamientos a suelo norteamericano ha convertido a ese destino en una suerte de punto estratégico y simbólico para su gestión, tanto por los vínculos políticos como por los intereses económicos y personales que lo rodean.
Desde el inicio de su mandato, Milei priorizó su relación con Estados Unidos, impulsado por un fuerte alineamiento con la administración republicana y, especialmente, con el liderazgo de Donald Trump. Sus viajes han combinado reuniones de alto nivel con empresarios y funcionarios estadounidenses, junto con apariciones mediáticas que reforzaron su perfil internacional.
Hasta septiembre, el mandatario había realizado once visitas a territorio estadounidense. Durante el viaje del 4 y 5 de ese mes, suspendió una escala en Las Vegas —en medio del escándalo por la ANDIS— y participó de encuentros en Los Ángeles con figuras como la astronauta Noel del Castro, el economista Michael Milken, Mark A. Nelson (vicepresidente de Chevron Corporation) y un grupo de inversores encabezado por Andy Kleinman.
A esa serie se sumaron dos desplazamientos más, uno a fines de septiembre y otro a mediados de octubre, elevando la cuenta a trece viajes antes del actual. En la gira de septiembre, Milei firmó un acuerdo de “swap” por U$S 20.000 millones con el Banco Central, respaldado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las reservas argentinas. Esa negociación llegó después de la derrota electoral del 7 de septiembre y fue interpretada como un gesto de confianza condicionado al rumbo político del país.
Durante su visita de octubre, Trump expresó públicamente que “tenía un gran respaldo” hacia Milei, un mensaje que reforzó la idea de apoyo financiero y político desde Washington. Sin embargo, la reacción de los mercados fue ambigua: el dólar continuó bajo presión y los bonos argentinos oscilaron con volatilidad.
El nuevo viaje se producirá tras la reciente reestructuración del Gabinete y luego de su triunfo electoral del 26 de octubre, donde el respaldo de Estados Unidos volvió a jugar un papel relevante. Este miércoles, Milei partirá hacia Miami, después de la jura del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para participar del America Business Forum, en el Kaseya Center.
El foro combinará economía, diplomacia y espectáculo, con una nómina de figuras que incluye a Donald Trump, Lionel Messi, María Corina Machado, Eric Schmidt, Rafael Nadal, Will Smith, Ken Griffin y Gianni Infantino, en un encuentro que promete reflejar la mezcla entre política, negocios y cultura global que caracteriza la actual agenda internacional del presidente argentino.