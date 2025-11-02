Milei prepara un nuevo viaje a los Estados Unidos: ¿cómo será su agenda?

A esa serie se sumaron dos desplazamientos más, uno a fines de septiembre y otro a mediados de octubre, elevando la cuenta a trece viajes antes del actual. En la gira de septiembre, Milei firmó un acuerdo de “swap” por U$S 20.000 millones con el Banco Central, respaldado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las reservas argentinas. Esa negociación llegó después de la derrota electoral del 7 de septiembre y fue interpretada como un gesto de confianza condicionado al rumbo político del país.