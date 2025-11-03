Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Una semana después de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro, que se realizará a partir de las 13 en uno de los salones de Balcarce 50, tiene como objetivo comenzar a coordinar con los nuevos legisladores las reformas estructurales que el Gobierno planea impulsar en el Congreso el año próximo.