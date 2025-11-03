Milei reúne a los diputados electos de La Libertad Avanza para alinear la agenda de reformas

Una semana después de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei recibirá este martes en la Casa Rosada a los diputados electos de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro, que se realizará a partir de las 13 en uno de los salones de Balcarce 50, tiene como objetivo comenzar a coordinar con los nuevos legisladores las reformas estructurales que el Gobierno planea impulsar en el Congreso el año próximo.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a Infobae, participarán 51 dirigentes que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Entre los invitados se encuentra la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a fin de año quedará como jefa de la bancada libertaria en el Senado.
El miércoles, en tanto, será el turno de los senadores electos, quienes mantendrán una reunión similar en Casa Rosada desde las 10. En ese encuentro también participaría Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, quien se mantendría en su cargo durante el nuevo período legislativo.
Sin presencia del PRO
Aunque compartieron lista en los últimos comicios, los legisladores del PRO no fueron invitados al cónclave. Por eso no asistirán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi ni Javier Sánchez Wrba -electos por la provincia de Buenos Aires-, ni Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, que integraron la boleta porteña.
El único dirigente del PRO presente será Diego Santilli, quien renovó su banca por Buenos Aires pero no la asumirá, ya que fue designado ministro del Interior. Asistirá al encuentro en su nuevo rol dentro del Gabinete nacional.
Si bien Santilli ya participó de su primera reunión de ministros y comenzó a interiorizarse en los temas de su cartera, este encuentro con los legisladores estaba previsto desde antes de su nombramiento.
También se espera la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que además ocupa la vicepresidencia nacional de La Libertad Avanza.
Reformas y segunda etapa del Gobierno
Durante la mañana del lunes, Milei se reunió con los principales integrantes de su equipo, entre ellos el propio Santilli, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller designado, Pablo Quirno. Según detalló el flamante ministro del Interior en Radio Nacional, el Presidente delineó los ejes de la segunda etapa de gestión, centrada en las reformas tributaria, laboral y del Código Penal, además de la Ley de Presupuesto.
“Las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como la reforma tributaria, la modernización laboral, el Código Penal y, por supuesto, la Ley de Presupuesto”, enumeró Santilli, al describir los temas que encabezarán la agenda legislativa de los próximos meses.
En su discurso tras la victoria electoral, Milei ya había anticipado que buscará afianzar el rumbo reformista de su administración. “Durante los próximos dos años tenemos que consolidar el camino que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en las reformas que el país necesita para consolidar el crecimiento y hacer grande a la Argentina nuevamente”, expresó el mandatario.
Estrategia parlamentaria y sesiones extraordinarias
El Presupuesto nacional, una de las prioridades del Ejecutivo, ya fue enviado al Congreso, aunque el oficialismo busca retrasar su tratamiento. Mientras la oposición presiona en la comisión homónima para conseguir un dictamen y llevar el texto al recinto antes del recambio legislativo, en la Casa Rosada prefieren esperar hasta el verano, cuando las reformas laboral y tributaria también estén listas para su debate.
De hecho, el Gobierno ya decidió convocar a sesiones extraordinarias, para que el Parlamento continúe activo durante el verano y solo haga una pausa durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
El encuentro de este martes, con Milei a la cabeza, marcará así el punto de partida de la coordinación política entre el Ejecutivo y los legisladores libertarios, una relación clave para sostener las reformas que el Gobierno considera esenciales para la segunda fase de su gestión.