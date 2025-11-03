Otra renuncia en el Gabinete de Milei: se va la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y número dos de la cartera sanitaria, que encabeza Mario Lugones. De esta manera, se concreta una nueva salida del Gabinete nacional tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La funcionaria comunicó su decisión a través de las redes sociales, donde expresó: “El día de hoy presenté mi renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”.
Y agregó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.
Loccisano agradeció tanto al presidente Javier Milei como al titular de la cartera sanitaria. Según pudo saber Infobae, pasará a desempeñarse en el sector privado, mientras que el propio Lugones definirá en los próximos días quién será su reemplazante.
Trayectoria y perfil
Abogada especializada en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires, Loccisano trabajó en el Ministerio de Salud desde 2013, donde ocupó diversos cargos: fue subsecretaria de Coordinación Administrativa, coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud y coordinadora en la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales.
Además, se desempeñó como directora de la Consultora Eficci, una empresa dedicada al diseño e implementación de soluciones para organizaciones de salud y seguridad social.
Durante su gestión, fue una de las voces más visibles en el conflicto del Hospital Garrahan, cuando médicos, residentes y trabajadores reclamaban mejoras laborales. En ese momento, afirmó que era necesario “un reordenamiento” dentro del centro de salud. “Nosotros queremos mejorar el Hospital. Creemos en el Garrahan, creemos en los médicos y en los residentes, y queremos eficiencia para que todo el trabajo se vuelque hacia ellos y los pacientes a través de las prestaciones”, había declarado entonces.
Un nuevo cambio en el Gabinete
Con su salida, Loccisano se suma a la lista de funcionarios que dejaron sus cargos tras los últimos comicios. Antes que ella, presentaron su renuncia Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein.
Estos movimientos se enmarcan en el rearmado del Gabinete que impulsa Milei para encarar la segunda etapa de su gestión y avanzar con las reformas que busca aprobar en el Congreso.
Entre los principales cambios ya confirmados, el vocero presidencial Manuel Adorni asumirá como nuevo jefe de Gabinete, mientras que Pablo Quirno reemplazó a Werthein en la Cancillería y Diego Santilli tomó el lugar de Catalán en el Ministerio del Interior.