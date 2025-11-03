Nuevo gabinete: Milei encabezó la primera reunión y priorizó la agenda legislativa

Tras el encuentro, que se extendió por poco más de una hora, Adorni destacó ante la prensa los ejes centrales del programa de gobierno. Estas decisiones incluyen una reforma tributaria, la modernización laboral, la revisión del Código Penal y la aprobación del Presupuesto. El ministro coordinador anticipó que el Gobierno está "definiendo" la fecha para el envío de estos proyectos al Congreso, con el objetivo de tratarlos en sesiones extraordinarias.