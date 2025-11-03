Nuevo gabinete: Milei encabezó la primera reunión y priorizó la agenda legislativa

En un clima de alta expectativa, marcado por un fuerte dispositivo de seguridad y la atención mediática, el presidente Javier Milei lideró la primera reunión de su gabinete renovado en la Casa Rosada. La jornada estuvo signada por los debuts de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.
Además de los nuevos nombramientos, Pablo Quirno se estrenó como canciller en la reunión ministerial. Santiago Caputo, influyente asesor presidencial, también participó, manteniendo su rol estratégico sin asumir un cargo formal.
"Fue una reunión espectacular. El Presidente volvió a plantear los lineamientos de su programa de Gobierno, que son las reforma tributaria, la modernización laboral, Código Penal y por supuesto el Presupuesto”, dijo Adorni
El ministro coordinador afirmó que “se está definiendo” la fecha de envío de esos proyectos al Congreso, a tratarse en sesiones extraordinarias, con la nueva composición del Congreso. “Estuvimos ordenando el temario de Extraordinarias”, precisó a este diario otro de los participantes de la reunión.
Tras el encuentro, que se extendió por poco más de una hora, Adorni destacó ante la prensa los ejes centrales del programa de gobierno. Estas decisiones incluyen una reforma tributaria, la modernización laboral, la revisión del Código Penal y la aprobación del Presupuesto. El ministro coordinador anticipó que el Gobierno está "definiendo" la fecha para el envío de estos proyectos al Congreso, con el objetivo de tratarlos en sesiones extraordinarias.
La reunión sirvió para "ordenar el temario de Extraordinarias", según confirmaron fuentes presentes.
Nuevos roles y continuidades
La llegada temprana de Santilli a la Casa Rosada marcó su integración al equipo ministerial. Mientras tanto, la presencia de Santiago Caputo generó interrogantes sobre posibles cambios adicionales en el Gabinete. Sin embargo, allegados al asesor aseguraron que continuará desempeñando su rol clave como consejero presidencial.
La única ausencia destacada fue la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se encuentra en un viaje oficial a España.
Además de los cambios ya concretados, se anticipan nuevas modificaciones en el Gabinete. Se especula con el posible reemplazo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad por Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, cuando Bullrich asuma como senadora nacional. Asimismo, se prevé que Luis Petri asuma como diputado nacional, lo que podría llevar a Luciana Carrasco a liderar el Ministerio de Defensa.
Adorni asumirá formalmente como jefe de Gabinete en un acto programado para el miércoles por la mañana, antes del viaje de Milei a Miami para participar en el America Business Forum y un encuentro de la organización conservadora CPAC.