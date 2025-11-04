Milei se reúne con el nuevo embajador de EEUU, Peter Lamelas, en un momento clave de la relación bilateral

Además, Milei y Quirno viajarán mañana a Miami para participar del America Business Forum, donde se espera la presencia de destacadas figuras del mundo empresarial y político, que incluyen a Lionel Messi, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan) y Steve Witkoff (enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente). Aunque no está previsto un encuentro formal entre Milei y Trump, el presidente argentino será uno de los oradores invitados al evento.