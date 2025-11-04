Secciones
Milei se reúne con el nuevo embajador de EEUU, Peter Lamelas, en un momento clave de la relación bilateral

El arribo de Lamelas, quien ayer presentó sus cartas credenciales al canciller Pablo Quirno, pone fin a un período de 11 meses sin embajador titular tras la salida de Marc Stanley.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei se reunirá hoy a las 18 en Casa Rosada con Peter Lamelas, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, según confirmaron fuentes de la Presidencia. Este será el primer encuentro oficial entre el mandatario y el diplomático desde su llegada al país.

El nombramiento de Lamelas se interpreta como una señal de fortalecimiento en la relación bilateral, tanto en el plano económico como político. La reciente activación de un swap de U$S20.000 millones y el apoyo del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario local contribuyeron a un clima de mayor cooperación.

Un gesto de confianza

En el Gobierno argentino reconocieron la importancia del respaldo brindado por Estados Unidos durante la campaña electoral. "Nos dieron una mano clave, todavía no sabemos cómo íbamos a hacer", admitió una fuente de alto rango en la Presidencia. Este gesto de confianza fue correspondido con la victoria electoral de Milei, quien obtuvo un sólido respaldo popular a nivel nacional.

De cara al futuro, el Gobierno argentino se enfoca en fortalecer su capacidad de diálogo con legisladores y gobernadores para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas tributaria y laboral. 

Tras recibir las cartas credenciales de Lamelas, el canciller Quirno destacó el "máximo nivel de relacionamiento bilateral" impulsado por los presidentes Milei y Trump. En sintonía con esta nueva etapa, Quirno tiene previsto viajar a Washington en noviembre para reunirse con altos funcionarios estadounidenses.

Además, Milei y Quirno viajarán mañana a Miami para participar del America Business Forum, donde se espera la presencia de destacadas figuras del mundo empresarial y político, que incluyen a Lionel Messi, Jamie Dimon (CEO de JP Morgan) y Steve Witkoff (enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente). Aunque no está previsto un encuentro formal entre Milei y Trump, el presidente argentino será uno de los oradores invitados al evento.

