Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

La salida del ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marcó la puerta de entrada a nuevas figuras y el fortalecimiento de los integrantes del círculo de máxima confianza del líder libertario.

Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

Los recientes y significativos movimientos dentro del gabinete nacional, consumados entre el último viernes y este domingo, han provocado una inminente reestructuración de la mesa política del presidente, Javier Milei. La salida del ahora ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marcó la puerta de entrada a nuevas figuras y el fortalecimiento de los integrantes del círculo de máxima confianza del líder de La Libertad Avanza (LLA).

El cambio más resonante fue la designación de Diego “Colo” Santilli como nuevo ministro del Interior, un cargo que le asegura inmediatamente un asiento en el reducido esquema de debate político. Santilli, cuya jura se espera en los próximos días, ocupará el lugar que deja el tucumano Lisandro Catalán en esta instancia clave, demostrando la confianza depositada en él por el corazón libertario para operar como principal nexo con los gobernadores y legisladores.

Otro funcionario que emerge como “gran ganador” de los enroques es Manuel Adorni, quien de ser vocero presidencial asumirá la Jefatura de Gabinete. Adorni, amigo personal de los hermanos Milei, no solo mantendrá su silla en la mesa política, sino que ahora lo hará como ministro coordinador, con la misión de ordenar la gestión y amplificar la voz del Ejecutivo.

La mesa política, que fue relanzada en septiembre pasado tras la derrota en las elecciones bonaerenses y funciona como un espacio de toma de decisiones reducidas, mantiene al Presidente como su cabeza. Su objetivo es debatir los pormenores de la gestión y sintetizar las definiciones políticas antes de cualquier intercambio ampliado con el resto de los ministros de cartera.

La columna vertebral de este esquema sigue siendo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Considerada en Casa Rosada la “gran ganadora” de las recientes elecciones y la artífice de la estrategia electoral, su presencia en la mesa es fundamental para el funcionamiento tanto de este círculo íntimo como de la gestión en general, contando con la mayor confianza del mandatario.

Otro integrante clave que sale absolutamente reivindicado es el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. De extrema confianza de Karina Milei, su rol como principal nexo con la Cámara baja lo ratifica en la mesa. A pesar de haber sido cuestionado internamente en septiembre, hoy luce fortalecido y listo para encarar la pelea parlamentaria de las reformas de segunda generación.

La agenda

De hecho, este lunes, tras la primera reunión de Gabinete con la nueva conformación, Menem se reunió con el flamante ministro Santilli en el despacho de su primo, Eduardo “Lule” Menem. El encuentro sirvió para analizar la agenda parlamentaria y el estado de situación de los mandatarios provinciales, lo que anticipa una buena sintonía de coordinación entre Interior y Diputados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantiene su estatus de figura “fundamental” para el Gobierno. Si bien dejará sus funciones ejecutivas en diciembre, su peso político interno se ratifica con el plan de que se convierta en jefa del bloque libertario en el Senado. Una vez en la Cámara alta, oficiará de puente con el Ejecutivo, un rol clave actualmente vacante.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo conservará su lugar en la mesa política, manteniendo su rol “en las sombras” pese a los rumores de que podría haber asumido un cargo formal en el Gabinete. El extenso abrazo que le dio el Presidente este lunes en la reunión oficial disipó, por ahora, las dudas sobre su continuidad como consejero de máxima confianza.

No obstante, en torno a Caputo existen varios interrogantes. En Casa Rosada no se descarta que dos áreas bajo hombres de su confianza, la Agencia de Recaudación Argentina (ARCA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sufran modificaciones en sus conducciones. Un eventual gesto de esta naturaleza significaría una merma en el poder concentrado del asesor.

