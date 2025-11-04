Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

El cambio más resonante fue la designación de Diego “Colo” Santilli como nuevo ministro del Interior, un cargo que le asegura inmediatamente un asiento en el reducido esquema de debate político. Santilli, cuya jura se espera en los próximos días, ocupará el lugar que deja el tucumano Lisandro Catalán en esta instancia clave, demostrando la confianza depositada en él por el corazón libertario para operar como principal nexo con los gobernadores y legisladores.