Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

Francos y Marín, en medio de la controversia

En tanto que Adorni interpretó esta sugerencia como una forma de poner a Marín en una situación comprometida, al destacar la valía del titular de YPF. Este cambio en el equipo de Gobierno se sumó a la incorporación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán.