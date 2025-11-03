Secciones
Política

Tras las críticas de Macri, Adorni defendió su designación como jefe de Gabinete

“Es bastante injusto. Creo que le jugó una mala pasada el recuerdo de cuando él era presidente”, afirmó el flamante jefe de Gabinete nacional.

Hace 1 Hs

El recientemente nombrado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respondió a las críticas del presidente del PRO, Mauricio Macri, quien había cuestionado su idoneidad para el cargo debido a su supuesta falta de experiencia. Adorni defendió su designación y aludió a la trayectoria del presidente Milei.

En declaraciones al programa "La Cornisa", Adorni, hasta ahora vocero presidencial y próximo a asumir formalmente como jefe de ministros, expresó su desacuerdo con las apreciaciones de Macri. “Es bastante injusto. Creo que le jugó una mala pasada el recuerdo de cuando él era presidente”, afirmó Adorni.

Las críticas de Macri se centraron en la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, al argumentar que Adorni carece de la experiencia necesaria para el puesto. Macri había señaló que, si bien lamentaba la salida de Francos, proponía a Horacio Marín, actual presidente de YPF, como posible reemplazo. 

“Menciona a otra persona y lo pone en un compromiso. Decir eso es no conocer los deseos de Marín”, dijo Adorni, a quien elogió al calificarlo como “el mejor presidente que tuvo YPF en toda su historia”. “Me llamó anoche consternado por la situación en la que se vio envuelto”, agregó.

Francos y Marín, en medio de la controversia

En tanto que Adorni interpretó esta sugerencia como una forma de poner a Marín en una situación comprometida, al destacar la valía del titular de YPF. Este cambio en el equipo de Gobierno se sumó a la incorporación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán.

“Llama la atención que lamenta la salida de Francos pero no lo defiende a Francos, si no que propone a otra persona”, dijo Adroni.

Tanto Adorni como Santilli manifestaron públicamente su alineamiento con la orientación del Gobierno de Milei tras las elecciones legislativas, centrada en impulsar reformas en materia laboral, tributaria y del código penal.

La gestión de Adorni como jefe de Gabinete y el rol de Santilli como interlocutor con los gobernadores se consideran cruciales para obtener el respaldo necesario para avanzar con las reformas propuestas en el Congreso.

Las críticas de Macri se habían hecho públicas tras una cena con Milei en la residencia presidencial de Olivos. A través de su cuenta en la red social X, Macri había expresado sus diferencias con respecto a la estrategia del gobierno.

Temas Javier Milei Buenos AiresCasa RosadaManuel AdorniGuillermo FrancosLisandro CatalánGobierno de Milei
