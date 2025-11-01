Secciones
Política

Manuel Adorni habló sobre la salida de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

El jefe de Gabinete valoró el trabajo de su antecesor y sostuvo que fue una pieza clave. Por otra parte, aseguró que todos los ministros trabajarán en conjunto para implementar las medidas del presidente.

Manuel Adorni. Manuel Adorni.
Hace 2 Hs

El flamante jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, se refirió este sábado a la renuncia de su antecesor Guillermo Francos y sostuvo que fue una pieza clave en las medidas que formaron la "génesis" de la administración del presidente Javier Milei.

En diálogo con Radio Mitre, Adorni elogió la gestión de Francos: "Se dieron cosas sensacionales como la ley de bases o la ley antimafias, o un montón de cuestiones que hicieron a la génesis del Gobierno y de todo lo bueno que pudimos hacer".

Además, agregó: "Creo que había un ciclo cumplido y él lo explica muy bien en su renuncia. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones".

En sus primeras declaraciones públicas tras su designación, Adorni enfatizó la importancia de la modernización laboral y el federalismo en la gestión. "La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso", planteó. 

Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

El funcionario anticipó un período de gestión centrado en el consenso y las reformas estructurales."Todos los ministros, ahora yo en mi carácter de jefe de Gabinete, tenemos la instrucción del presidente de llevar adelante esas reformas, que se hagan realidad y seguir cambiando a la Argentina", sumó.

Entre los proyectos urgentes que mencionó se encuentran la reforma laboral, la modernización del Código Penal y la reforma impositiva, cuya aprobación, según Adorni, "será determinante para el crecimiento nacional".

Etapa de consensos y reformas estructurales

Destacó también la reciente reunión con gobernadores tras el Pacto de Mayo, y resaltó el consenso alcanzado: "Se los notó con ganas de colaborar en este cambio. Creo que ese es un consenso que ya está determinado o eso es lo que marcó la reunión con los gobernadores". 

En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo nacional promoverá el diálogo: "El presidente les manifestó de manera directa y contundente que el diálogo con los gobernadores va a ser permanente y en pos de que la Argentina siga saliendo adelante". 

El Gobierno nacional postergó nuevamente el aumento del impuesto a los combustibles

El Gobierno nacional postergó nuevamente el aumento del impuesto a los combustibles

Consultado sobre la reacción de la CGT ante la reforma laboral, Adorni sostuvo: "El sindicalismo argentino, que está a favor del trabajador, debería estar de acuerdo con una modernización laboral, cuando sus propios trabajadores hoy tienen un 50% o un 45% de informalidad". 

Además, advirtió que el marco normativo actual perjudica a las pymes y pequeños emprendimientos. "Cuando uno habla de informalidad laboral, es la gente que hoy no tiene ningún derecho. Cuando defendés este sistema laboral, lo que estás haciendo es defender el no derecho de la mitad de los trabajadores", señaló. 

Temas TucumánBuenos AiresRepública ArgentinaGobierno nacionalJavier MileiManuel AdorniGuillermo Francos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

En medio de los cambios en el Gabinete, Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos

Mauricio Macri aseguró que el Gobierno de Milei necesita “más gestión y diálogo”

Mauricio Macri aseguró que el Gobierno de Milei necesita “más gestión y diálogo”

Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

Sorpresa: así reflejaron los diarios del mundo la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

"Sorpresa": así reflejaron los diarios del mundo la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas

Yasky: La reforma laboral quiere abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semiesclavitud

Yasky: "La reforma laboral quiere abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semiesclavitud"

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
Internas testimoniales

Internas testimoniales

Elecciones legislativas: las ocho provincias donde el voto en blanco fue tendencia

Elecciones legislativas: las ocho provincias donde el voto en blanco fue tendencia

Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió profundizar las reformas estructurales

Manuel Adorni habló tras su designación como jefe de Gabinete y prometió "profundizar las reformas estructurales"

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Piden a Macchiarola que vete el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena

Comentarios