Manuel Adorni habló sobre la salida de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”

El flamante jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, se refirió este sábado a la renuncia de su antecesor Guillermo Francos y sostuvo que fue una pieza clave en las medidas que formaron la "génesis" de la administración del presidente Javier Milei.
En diálogo con Radio Mitre, Adorni elogió la gestión de Francos: "Se dieron cosas sensacionales como la ley de bases o la ley antimafias, o un montón de cuestiones que hicieron a la génesis del Gobierno y de todo lo bueno que pudimos hacer".
Además, agregó: "Creo que había un ciclo cumplido y él lo explica muy bien en su renuncia. Su último gesto fue poner todas las herramientas sobre la mesa para que el presidente tome las mejores decisiones".
En sus primeras declaraciones públicas tras su designación, Adorni enfatizó la importancia de la modernización laboral y el federalismo en la gestión. "La modernización laboral es imprescindible y no va a haber nada más federal que esta etapa del Gobierno, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso", planteó.
El funcionario anticipó un período de gestión centrado en el consenso y las reformas estructurales."Todos los ministros, ahora yo en mi carácter de jefe de Gabinete, tenemos la instrucción del presidente de llevar adelante esas reformas, que se hagan realidad y seguir cambiando a la Argentina", sumó.
Entre los proyectos urgentes que mencionó se encuentran la reforma laboral, la modernización del Código Penal y la reforma impositiva, cuya aprobación, según Adorni, "será determinante para el crecimiento nacional".
Etapa de consensos y reformas estructurales
Destacó también la reciente reunión con gobernadores tras el Pacto de Mayo, y resaltó el consenso alcanzado: "Se los notó con ganas de colaborar en este cambio. Creo que ese es un consenso que ya está determinado o eso es lo que marcó la reunión con los gobernadores".
En ese sentido, aseguró que el Ejecutivo nacional promoverá el diálogo: "El presidente les manifestó de manera directa y contundente que el diálogo con los gobernadores va a ser permanente y en pos de que la Argentina siga saliendo adelante".
Consultado sobre la reacción de la CGT ante la reforma laboral, Adorni sostuvo: "El sindicalismo argentino, que está a favor del trabajador, debería estar de acuerdo con una modernización laboral, cuando sus propios trabajadores hoy tienen un 50% o un 45% de informalidad".
Además, advirtió que el marco normativo actual perjudica a las pymes y pequeños emprendimientos. "Cuando uno habla de informalidad laboral, es la gente que hoy no tiene ningún derecho. Cuando defendés este sistema laboral, lo que estás haciendo es defender el no derecho de la mitad de los trabajadores", señaló.