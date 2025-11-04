Adorni anunció sesiones extraordinarias para el Presupuesto 2026 y minimizó las críticas de Macri

Respecto a su rol como vocero, Adorni explicó que Milei no designará un reemplazante y que él seguirá con las comunicaciones de las decisiones gubernamentales. "A priori, la idea es que yo siga siendo quien comunique las decisiones de gestión", señaló. Anticipó que la vocería podría adoptar un formato menos formal y más flexible, con apariciones públicas del jefe de Gabinete cuando la coyuntura lo amerite. "Tal vez no tenga el formato que tenía antes de que cada cierto tiempo estaba el vocero y te comentaba qué pasaba o te contaba de la coyuntura diaria", describió.