Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

Por su parte, la Oficina del Presidente emitió un comunicado tras la renuncia de Francos. "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", señaló el texto.