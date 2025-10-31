Secciones
Política

Cambios en el Gobierno: Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Adorni

“Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país”, dijo el funcionario saliente.

RECAMBIO DE GABINETE. Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete. RECAMBIO DE GABINETE. Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete.
Hace 1 Hs

Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Este viernes, el ex funcionario se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida. Su reemplazante será Manuel Adorni.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el ex ministro coordinador afirmó: "Señor Presidente de la Nación. Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

"Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", agregó.

Tensión y expectativa en la Casa Rosada: Francos pidió reunirse con Milei en medio de versiones de cambios en el Gabinete

Luego, sostuvo: "Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita".

"Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre", sentenció.

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete 

Por su parte, la Oficina del Presidente emitió un comunicado tras la renuncia de Francos. "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él", señaló el texto.

"En su reemplazo, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita", finalizó.

