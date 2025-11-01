Macri expresó su desacuerdo con los cambios en el Gabinete y se distanció de Milei

Según lo que se sabía hasta junio de 2024, Macri había condicionado su disposición a reunirse con Milei a la aceptación de sus críticas. Durante el encuentro, tras felicitar a los hermanos Milei por el éxito electoral, Macri instó al presidente a aprovechar la oportunidad única que representaba el apoyo de la sociedad y el respaldo financiero del gobierno de Donald Trump.