El gobernador de Salta pidió que Manuel Adorni sea un jefe de Gabinete con poder de decisión y lanzó críticas a Mauricio Macri

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió este domingo a la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y a la reciente designación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su reemplazo. En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial elogió la capacidad de diálogo del funcionario saliente, pero cuestionó la falta de poder real en su gestión.