El gobernador de Salta pidió que Manuel Adorni sea un jefe de Gabinete con poder de decisión y lanzó críticas a Mauricio Macri

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió este domingo a la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y a la reciente designación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su reemplazo. En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial elogió la capacidad de diálogo del funcionario saliente, pero cuestionó la falta de poder real en su gestión.
“Los acuerdos y las cuestiones no se solucionaban y no era por falta de voluntad del jefe de Gabinete, sino porque se priorizaban otras cosas”, expresó Sáenz.
“Necesitamos interlocutores que tomen decisiones sin esperar la autorización de otros ministros”, agregó.
“Adorni debe tener poder de decisión”
En relación con el nuevo jefe de Gabinete, el gobernador salteño pidió que Adorni asuma el cargo con autoridad y capacidad de gestión real dentro del equipo de gobierno.
“Espero que sea el mejor de los jefes de Gabinete y le voy a dar esa posibilidad porque nos sirve a los argentinos. Y si no es así, tendrán que cambiarlo”, señaló.
Sáenz insistió en que el funcionamiento del Gobierno depende del liderazgo del jefe de Gabinete:
“Si un jefe de Gabinete no tiene poder de decisión con los ministros, todo se complica. Tiene que ver con el equipo y con la confianza que el Presidente le otorgue”.
Guillermo Francos dejó su cargo y Milei nombró a Adorni
La renuncia de Guillermo Francos se conoció el viernes por la noche y fue confirmada por un comunicado oficial de la Presidencia. En el mismo texto, se anunció que Manuel Adorni, hasta ahora vocero presidencial, asumiría como nuevo jefe de Gabinete.
El cambio se produjo en un contexto político movido: esa misma noche, Javier Milei cenó con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en el primer encuentro entre ambos líderes después de casi un año de distancia.
Críticas de Macri a Milei y al nombramiento de Adorni
Tras la cena, el expresidente Mauricio Macri cuestionó públicamente la decisión de reemplazar a Francos por Adorni. En una publicación en la red social X, Macri sostuvo que Francos era “un hombre con capacidad y equilibrio” que representaba “sensatez para la ciudadanía”, mientras que calificó al vocero como “un funcionario sin experiencia” para conducir la jefatura de Gabinete.
Además, propuso al presidente de YPF, Horacio Marín, como candidato ideal para el puesto.
Sáenz cruzó a Macri: “A él muy bien no le ha ido”
Consultado sobre las críticas de Macri, Sáenz compartió algunos elogios hacia Francos pero evitó descalificar a Adorni.
“Todavía no lo vi caminando a Adorni, no puedo hacer futurología. Capaz termina siendo el mejor jefe de Gabinete del país. Antes de que asuma, no puedo decir”, afirmó.
Sin embargo, lanzó una frase directa contra el exmandatario:
“Le pido a Macri que se ponga en nuestro lugar: nosotros terminamos la reunión y tenemos que volver a nuestras provincias; él termina de comer milanesas y se va a su casa o de viaje”.
Y concluyó con una crítica a su gestión:
“A mí no me gustaría que venga el exgobernador a decirme cómo gobernar. Puede recomendarme y yo escucharlo porque tiene experiencia, pero a él muy bien no le ha ido con su gestión”.