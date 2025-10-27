Milei oxigenó la gestión y convocó a los gobernadores

La elección legislativa de medio término, concebida como un plebiscito crucial para la gestión de Javier Milei, se transformó anoche en una validación contundente y un enclave histórico para La Libertad Avanza (LLA). Contra todos los pronósticos, el oficialismo logró salir airoso de la prueba, no sólo revalidando el liderazgo del titular del Poder Ejecutivo, sino alcanzando una amplia victoria a nivel nacional con el 40,84% de los votos. Este resultado descomprime el tablero político y financiero, otorgándole al Gobierno el impulso decisivo para los dos años de gestión restantes.
El verdadero sismo político de la jornada se sintió en la provincia de Buenos Aires. El bastión inexpugnable del peronismo, donde LLA había perdido por 13 puntos en las elecciones locales de septiembre, se tiñó inesperadamente de violeta. Con el 97% de las mesas escrutadas, el espacio libertario se impuso por un ajustado punto porcentual.
Minutos después de las 22, el presidente Javier Milei hizo su aparición en el búnker del hotel Libertador, el centro neurálgico de la celebración. Con un tono medido y moderado, Milei se dirigió a la militancia y al país y declaró que el Gobierno había superado “el punto bisagra” necesario para la reconstrucción definitiva del país.
“Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, dijo el presidente.
El reconocimiento a su círculo íntimo fue inmediato y enfático. Tras agradecer uno a uno a su equipo de ministros y funcionarios de primera línea, Milei se detuvo para nombrar a quienes considera los verdaderos artífices de su éxito. “También a los dos arquitectos de este milagro: Karina Milei y Santiago Caputo”, sentenció, destacando el rol estratégico de su hermana y su asesor principal.
La victoria se traduce directamente en una agenda política revitalizada. El Presidente señaló que es imperativo “afianzar en los próximos dos años el camino reformista para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina”, desatando el optimismo sobre el avance de las reformas previsional, impositiva y laboral que aguardan en carpeta.
Las claves del triunfo libertario no se limitaron al conurbano bonaerense; el mapa federal se amplió significativamente. LLA logró éxitos rotundos en provincias tradicionalmente hostiles al peronismo, como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de un contundente triunfo en la Ciudad de Buenos Aires.
En la capital del país, donde LLA compitió en alianza con el PRO, la lista para el Senado encabezada por Patricia Bullrich superó el 50% de los votos. La ministra de Seguridad de la Nación lo celebró con orgullo: “Los porteños hicieron posible que se consolide la idea del cambio. Lo importante es no volver atrás”, afirmó.
El rostro de la histórica remontada en la Provincia de Buenos Aires fue Diego Santilli, quien reemplazó a José Luis Espert al frente de la boleta y logró imponerse por el 41,51% frente al 40,86% del peronismo. Entusiasmado, Santilli agradeció al Presidente, a Karina Milei y a Santiago Caputo por haber confiado en él, y se posicionó como eventual candidato a gobernador para desafiar a Axel Kicillof en 2027.
Con la autoridad que le da el resultado, Milei dio un primer paso conciliador pero firme: convocó a los gobernadores provinciales para avanzar con los acuerdos de consenso que forman parte de la hoja de ruta del Pacto de Mayo.
El jefe de Estado justificó esta convocatoria bajo el argumento de la racionalidad política: “Hay muchos oficialismos provinciales que son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos”, dijo, abriendo la puerta a negociaciones y acuerdos. Subrayó que, en definitiva, “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado” y que ahora sí podrán transformar en leyes las consignas del Pacto.
En medio de la celebración, el Presidente hizo un corte de cuentas tajante, señalando que el “hermoso 41% de votos” dejaba un dato irrefutable: la diferencia de 14 puntos sobre el kirchnerismo demostró que “el pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad”.
El mensaje de cierre fue un llamado a la unidad ideológica: “Basta de populismo, populismo nunca más. Los argentinos demostraron que no quieren volver al modelo de la inflación, la inseguridad, el fracaso”, enfatizó Milei, asegurando que su prioridad es darle a los 47 millones de argentinos el futuro mejor que merecen.
En este contexto, el resultado representa un alivio para LLA tras meses marcados por turbulencias.
Números sobre la mesa
Por su parte, el Partido Justicialista ratificó su dominio en Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y La Pampa, aunque por márgenes menores a lo esperado. Fuerza Patria y los partidos afines cosecharon 31,67% en todo el país.
La alianza Provincias Unidas, que debutó en 14 distritos a partir de un acuerdo de seis gobernadores sin referencia nacional, no logró romper la polarización y se dificulta su plan de construir una plataforma sólida para competir por la presidencia en 2027. Cosechó el 7,13% de los votos. Sólo Gustavo Valdés, en Corrientes, logra el triunfo en su tierra, aunque por un punto.
El cuarto puesto a nivel nacional fue para el Frente de Izquierda, con casi 4%. De esta manera, logró revalidar tres de las cuatro bancas de diputados que ponía en juego.