Milei oxigenó la gestión y convocó a los gobernadores

La elección legislativa de medio término, concebida como un plebiscito crucial para la gestión de Javier Milei, se transformó anoche en una validación contundente y un enclave histórico para La Libertad Avanza (LLA). Contra todos los pronósticos, el oficialismo logró salir airoso de la prueba, no sólo revalidando el liderazgo del titular del Poder Ejecutivo, sino alcanzando una amplia victoria a nivel nacional con el 40,84% de los votos. Este resultado descomprime el tablero político y financiero, otorgándole al Gobierno el impulso decisivo para los dos años de gestión restantes.