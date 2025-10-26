Milei tras el triunfo legislativo: "Tengo una verdadera vocación reformista que incluye a todos los argentinos"

El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche luego de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas y ratificó que continuará con el rumbo económico y político iniciado en diciembre de 2023.
“Yo tengo un contrato con los argentinos desde el 10 de diciembre de 2023 y estoy comprometido a cumplirlo: seguir bajando la inflación, terminar con la inseguridad, lograr que más argentinos salgan de la pobreza y la indigencia”, señaló el mandatario en declaraciones a LN+.
Además, destacó que el resultado de las urnas refuerza su programa de reformas y pidió que el Congreso “trabaje en sintonía” con esos objetivos: “Esto requiere de un Congreso que acompañe las transformaciones. Y eso se consigue a través del diálogo. Lo que estoy dejando en claro hoy, con este resultado, es que tengo una verdadera vocación reformista que incluye a todos los argentinos”.
Milei remarcó que el respaldo electoral muestra una mayoría dispuesta a consolidar el cambio. “Dos tercios de los argentinos quieren vivir en una Argentina mejor. El kirchnerismo, con el 24 %, es hoy una minoría en extinción. Ese es el camino de Cuba y de Venezuela, y no es el que quieren los argentinos”, dijo, en una crítica directa a la oposición.
Visiblemente eufórico, el presidente reconoció que se sorprendió por la magnitud del triunfo. “Estoy impactadísimo por el resultado que consiguió Diego Santilli, feliz con el resultado de la doctora Bullrich. El mapa de Argentina se pintó de violeta en serio. El país está gritando que quiere vivir en este mundo de libertad y progreso”, aseguró.
Sobre la nueva etapa que se abre tras la renovación parlamentaria, Milei anticipó que buscará acuerdos “serios y no charlatanería barata” con sectores que compartan su visión de país. “Podemos tener matices, algunos más a la derecha o más a la izquierda, pero si logramos consensos verdaderos, podemos hacer mucho por los argentinos”, afirmó.
Finalmente, el jefe de Estado subrayó que su compromiso “no cambia con las victorias” y que ya comenzó a planificar la segunda parte de su mandato. “Esto es un proceso que se va madurando de cara al segundo tramo, que empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Voy a seguir dialogando con quienes quieran avanzar en esta agenda. Es un resultado fuerte, y nos marca que estamos en el camino correcto”, concluyó.