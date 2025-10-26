Secciones
Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Tras el cierre de los comicios, la Secretaria General de la Presidencia se pronunció y destacó el uso de la BUP.

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”
Hace 1 Hs

Tras el cierre de los comicios, Karina Milei habló en la puerte del búnker de La Libertad Avanza (LLA) y manifestó su agradecimiento a todas las personas que participaron en los comicios. 

"La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos", afirmó la Secretaria General de la Presidencia. 

Y prosiguió: "estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno". 

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Elecciones legislativas 2025: Con el 66%, fue la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa

Las elecciones legislativas 2025 dejaron un dato preocupante: la participación electoral alcanzó apenas el 66% del padrón, la cifra más baja desde la recuperación democrática en 1983. El número confirma una tendencia descendente en la concurrencia a las urnas que se viene registrando en la última década.

Durante la jornada, la Dirección Nacional Electoral (DINE) fue informando los diferentes cortes de asistencia:

A las 12, había votado el 23% del padrón.

A las 15, el 41,7%.

A las 17, el 58,5%.

El dato final consolidó el retroceso en la participación ciudadana, reflejando un menor interés del electorado frente a los comicios anteriores.

