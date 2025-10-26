Secciones
Política

“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral

El presidente agradeció a los votantes y destacó el crecimiento del oficialismo en el Congreso. “Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”, afirmó.

“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral FOTO DIARIO LA NACIÓN
Hace 35 Min

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) con un discurso cargado de euforia y definiciones políticas. “Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo el mandatario desde el búnker libertario en Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina Milei.

Antes de su intervención, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, agradeció “a toda la gente que trabajó para darle alegría al pueblo argentino” y presentó a su hermano con emoción:

“Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.

“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”

Milei tomó luego el micrófono y se dirigió a la militancia libertaria:

“Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta”.

El presidente sostuvo que “el pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso” y remarcó que los resultados obtenidos “se plasmaron en un hermoso 41% de votos”.

“Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado. Este esfuerzo enorme no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno”, señaló.

Agradecimientos y cambios en el gabinete

En su discurso, Milei mencionó especialmente a Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes calificó como “los arquitectos de este milagro”, y agradeció también al expresidente Mauricio Macri por su apoyo político.

El jefe de Estado destacó la labor de sus funcionarios y mencionó al excanciller Gerardo Werthein, recientemente reemplazado por Pablo Quirno, a quien le deseó éxito en su gestión.

Argentina hoy es reconocida en el mundo”

El presidente aseguró que “Argentina hoy es reconocida en el mundo por los cambios realizados” y reiteró su compromiso con “las transformaciones que el país necesita para volver a ser grande”.

“Evitamos que la Argentina se cayera por el precipicio. Estamos enfocados en continuar el rumbo de la libertad y el progreso”, enfatizó.

Mayorías legislativas y agenda de reformas

Milei celebró el crecimiento del oficialismo en el Congreso, afirmando que desde diciembre La Libertad Avanza contará con 101 diputados —en lugar de 37— y 20 senadores, frente a los 6 actuales.

“Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, aseguró.

El mandatario invitó a los gobernadores a discutir los acuerdos de gobernabilidad, con el objetivo de avanzar en su agenda económica y política.

“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”

Milei cerró su discurso con un mensaje de tono triunfal:

“Hoy quedó claro que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Pasamos el punto bisagra: hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI

La madre de Javier Milei fue a votar con el permiso de conducir y tuvo que volver a su casa a buscar el DNI

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

En Córdoba: Milei realizó un recorrido junto a su candidato local

Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Javier Milei explicó cómo se utilizará el swap de U$S 20.000 millones con Estados Unidos

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números”

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios