“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) con un discurso cargado de euforia y definiciones políticas. “Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo el mandatario desde el búnker libertario en Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina Milei.