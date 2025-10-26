“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”: el mensaje de Javier Milei tras la victoria electoral

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) con un discurso cargado de euforia y definiciones políticas. “Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo el mandatario desde el búnker libertario en Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina Milei.
Antes de su intervención, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, agradeció “a toda la gente que trabajó para darle alegría al pueblo argentino” y presentó a su hermano con emoción:
“Como me voy a emocionar, quiero presentarles al presidente que cambió la Argentina y lo va a seguir haciendo”.
“El pueblo argentino dejó atrás la decadencia”
Milei tomó luego el micrófono y se dirigió a la militancia libertaria:
“Sería un hipócrita si no diera las gracias a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente. Qué linda que está la Argentina y qué lindo le queda el violeta”.
El presidente sostuvo que “el pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso” y remarcó que los resultados obtenidos “se plasmaron en un hermoso 41% de votos”.
“Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado. Este esfuerzo enorme no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno”, señaló.
Agradecimientos y cambios en el gabinete
En su discurso, Milei mencionó especialmente a Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes calificó como “los arquitectos de este milagro”, y agradeció también al expresidente Mauricio Macri por su apoyo político.
El jefe de Estado destacó la labor de sus funcionarios y mencionó al excanciller Gerardo Werthein, recientemente reemplazado por Pablo Quirno, a quien le deseó éxito en su gestión.
Argentina hoy es reconocida en el mundo”
El presidente aseguró que “Argentina hoy es reconocida en el mundo por los cambios realizados” y reiteró su compromiso con “las transformaciones que el país necesita para volver a ser grande”.
“Evitamos que la Argentina se cayera por el precipicio. Estamos enfocados en continuar el rumbo de la libertad y el progreso”, enfatizó.
Mayorías legislativas y agenda de reformas
Milei celebró el crecimiento del oficialismo en el Congreso, afirmando que desde diciembre La Libertad Avanza contará con 101 diputados —en lugar de 37— y 20 senadores, frente a los 6 actuales.
“Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, aseguró.
El mandatario invitó a los gobernadores a discutir los acuerdos de gobernabilidad, con el objetivo de avanzar en su agenda económica y política.
“Dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”
Milei cerró su discurso con un mensaje de tono triunfal:
“Hoy quedó claro que dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado. Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Pasamos el punto bisagra: hoy comienza la construcción de la Argentina grande”.